De fácil cultivo, esta árvore é soberba em novembro, coberta de frutos e sem folhas. Como é uma árvore suja, os frutos caídos atraem as formigas, uma das suas grandes ameaças. Tem a vantagem de produzir um fruto tardio.

Macieiras

Este grupo de árvores produz os seus frutos quando as noites atingem temperaturas médias superiores a 14º C, quando a mosca mediterrânica (Ceratitis capitata) está ativa. A colocação maciça de armadilhas com atrativo alimentar é a melhor solução. Para jardins pequenos ou terraços médios, uma solução fácil e saudável é a colocação das maçãs em sacos de fruta. A macieira poda-se bem, é decorativa e o número de variedades disponível também é imenso.

As variedades em coluna para varandas e terraços, sem poda necessária, podendo mesmo ser cultivadas em vaso, como muitas vezes sucede. Estas árvores, muito comuns nos terrenos nacionais, são resistentes e muito felizes em pequenos jardins. O nosso

clima permite a produção dos melhores marmelos da europa.

Nespereiras

As nespereiras frutificam cedo mas não gostam de demasiado frio nos meses de janeiro e fevereiro. É necessário podar a árvore para a tornar acessível. As variedades com qualidade não são, todavia, muitas, o que acaba por ser uma desvantagem.

Oliveiras

É muito resistente e decorativa e pode ser cultivada em vaso. Para eliminar a mosca da azeitona, deve colocar garrafas com orifícios de 5 milímetros e uma solução de fosfato de amoníaco com 50 gramas/litro. Para as preparar, mergulhe-as durante entre quatro a sete horas, dependendo do tamanho, numa solução de soda caustica a 3% (30 gramas/litro). Enxague-as três vezes por dia durante cinco dias e estarão prontas a ir para salmoura ou para azeite.

Feijoas

A feijoa é uma boa árvore de fruto de outono, decorativa, azul e cinzenta, aceita, que gosta de ser podada para fazer sebes. Deve ser bem regada nos meses de verão.

Limoeiros e laranjeiras

São um mundo à parte e têm os frutos mais fabulosos. Não gostam de frio e precisam de ser regados regularmente no verão. Indispensáveis à nossa saúde no inverno e generosos e perfumados na primavera, são frutos fáceis de conservar e de transportar. São árvores extremamente bonitas. Se não tem espaço para uma árvore, coloque um citrino.

Esta árvore, muito comum nos terrenos nacional, representa, na minha opinião, um mundo de diversidade de gosto largamente desconhecido. Portugal tem um lugar importante na história dos citrinos e ainda nos falta descobrir variedades que existem em Itália e também na Ásia, especialmente no Japão, um dos (muitos) países onde este fruto é apreciado. As laranjas são os frutos mais produzidos do mundo e também os mais interessantes. As do Algarve são famosas.

Texto: J.P. Brigand