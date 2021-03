As melhores árvores para um jardim dianteiro. 10 opções recomendadas que vão fazer toda a diferença

Anda a pensar plantar uma à porta de sua casa mas ainda não sabe qual é que deve escolher. São muitas as variedades botânicas disponíveis no mercado nacional. Saiba quais são as espécies mais indicadas e veja como proceder para as plantar.

O seu jardim dianteiro até pode ser pequeno mas, habitualmente, é muito visível, pelo que deve escolher bem as plantas que lá cultiva. No que diz respeito ás árvores, informe-se previamente sobre o tamanho e forma que adquirem no futuro antes de fazer uma opção definitiva. Exclua as de grande desenvolvimento, que podem vir a crescer demasiado, afetando futuramente a entrada em casa. Descubra, de seguida, algumas das espécies botânicas mais recomendadas. 1. Magnólia Muito resistente ao frio e ao vento, a magnólia (na imagem superior) é famosa pelas preciosas flores que exibe. É ideal para casas modernas. Ate os ramos para evitar que se rompam com os ventos fortes. 2. Macieira-de-flor Realça o encanto de um jardim natural. Alcança, em média, sete metros em cerca de duas décadas. Coloque-a ao sol em solo rico e húmido. 3. Arce-japonês Cresce lentamente. Pode plantar no meio do relvado, deixando um alporque livre de erva em toda a extensão das raízes. Pode atingir uma dezena de metros de altura mas, em média, não ultrapassa os cinco. Esta variedade botânica prefere solos ácidos e frescos. 4. Cerejeira-japonesa O tamanho pequeno e a floração vistosa da cerejeira-japonesa, muito comum em muitas aldeias e vilas do Japão, tornam-na na árvore ideal para adornar entradas e acessos, como pode comprovar de seguida. Gosta de terrenos profundos e frescos. 5. Bétula Desenvolve-se rapidamente, pelo que é outra das opções a considerar. No outono e no inverno, a sua folhagem adquire uma tonalidade surpreendente. 6. Ginkgo biloba Pode atingir 20 metros de altura. Muito resistente a condições climatéricas rigorosas, tem uma grande durabilidade. Adapta-se facilmente a todos os tipos de solo, apresar de preferir terrenos profundos e/ou bem drenados. 7. Tília Muito conhecida pelo seu chá, esta árvore decorativa floresce durante todo o verão. Como tem uma longevidade acima da média, como é muito resistente e como se adapta facilmente a qualquer tipo de solo, é uma opção segura. 8. Criptoméria Também conhecida como cedro-do-japão, esta variedade botânica combina bem como terrenos relvados. Prefere solos frescos, ricos em humus e com boa drenagem. Deve mantê-la fora de zonas ventosas. 9. Cipreste Com a sua silhueta alta, cónica e elegante, é outra das opções a considerar. Para além de ser muito resistente, tem ainda a vantagem de se adaptar facilmente a qualquer tipo de solo. 10. Tamaris-da-primavera A Tamarix tetrandra, designação científica da variedade botânica que pode ver abaixo, pode atingir 10 metros de altura e três metros de largura. É muito resistente ao vento, ao frio e também à geada.