Nesta época do ano, até se admitem alguns excessos. É tempo de (re)viver a magia. Esta é a altura privilegiada para reunir a família, relembrar as memórias de infância e registar os momentos presentes. Os espaços acolhedores, naturais e mágicos, repletos de luzes, de vermelhos, de prateados e de dourados, são obrigatórios nesta quadra natalícia. A arquiteta paisagista Marta Malheiro ajuda-o na atividade inerente à época que é a decoração de espaços como a sua varanda e/ou o seu terraço, que não pode descurar.

1. Luzes

A iluminação é o elemento mais característico desta época de festas e proporciona, de imediato, um ambiente natalício, transmitindo simultâneamente bem-estar e aconchego. A decoração com luzes, tanto no interior como no exterior, salienta a beleza das diferentes composições que se podem fazer e aumenta o brilho e alegria das mesmas.

Hoje em dia, é possível encontrar uma vasta variedade, mas nada como um simples cordão de luzes LED, de cor quente que, alimentado a pilhas, permite criar vários cenários e apontamentos. Ideias como colocar um conjunto de luzes num jarro transparente, num vão de escada ou mesmo no parapeito da sua janela podem ser muito acessíveis.

2. Tapetes

A combinação de tapetes em varandas até lhe pode parecer, à primeira vista, um pouco improvável, mas vai ver que resulta! Esta peça é um elemento confortável, não só para os seus pés, mas também para a composição do seu espaço exterior. A Sugo Cork Rugs é uma marca portuguesa, que poderá criar combinações muito originais para os espaços semi-cobertos.

São tapetes com base em cortiça, aliados às técnicas tradicionais de tapeçaria, que são autênticas obras de arte. Desenhados pela designer Susana Godinho materializam a recuperação da tradição de forma inovadora, através da junção de cortiça, de lã e de algodão, criando padrões e sensações únicas. Vale a pena espreitar a coleção da marca!

3. Plantas

É evidente que, no meio de tanta cor, não pode faltar o elemento natural, representado pelo verde. Inspire-se na palete dos verdes invernais, de tons mais fortes até aos mais claros, combinando-os com os tons de madeira. Um conjunto de floreiras pousadas em troncos de madeira de diferentes diâmetros e alturas, uns servindo de apoio ou mesmo como bancos, é uma das ideias a considerar.

Em relação às plantas, este ano, porque não, optarmos por uma varanda natalícia aromática e de tons mediterrânicos, tendo o loureiro, eucalipto e oliveira como sugestão? Esta é outra das recomendações que aqui deixo. O eucalipto é uma espécie interessante que pode combinar com outras folhagens. As folhas são de cor verde acinzentada.

Aposte nas folhas jovens que diferem na forma das folhas mais velhas para criar contrastes surpreendentes. A folhagem nova ocorre de forma oposta no ramo e tem, por norma, um formato oval e arredondado, para além de ser mais pequena. As folhagens do loureiro proporcionam bastante volume e, ainda para mais, acrescentam um excelente aroma à sua varanda ou ao seu terraço.

4. Velas

Sem velas não é Natal! As chamas criam um ambiente quente e mágico, que só esta época do ano consegue ter. Distribua-as em torno do seu espaço exterior, junto aos arranjos natalícios ou coloque uma no interior de uma jarra. Aqui está uma sugestão fácil de transformar, em rápidos minutos, um ambiente simples, mas agradável, nesta época tão especial, tornando-o mais quente a acolhedor.

5. Pecas decorativas

Para terminar, nada como completar a sua decoração exterior com uma coroa de Natal. Aposte em materiais naturais e adicione-lhes alguns frutos. As maçãs, as tangerinas e as limas, frescas ou secas, são sempre opções seguras. Use fitas de cetim de cores fortes e paus de canela nos remates para criar um efeito contrastante. Para dentro de casa ou para uma mesa de exterior, pode também confecionar um original centro de mesa natalício com plantas naturais, que vai seguramente surpreender todos os seus convivas.

Texto: Marta Malheiro (arquiteta paisagista)