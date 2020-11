Longe vão os tempos em que os pinheiros verdadeiros enchiam as casas de verde e de luz nesta quadra festiva. Ainda assim, não precisa de ser tudo artificial. "As plantas naturais dão um toque mais alegre e real ao Natal, tornando-o mais especial de viver. São também uma ótima e versátil solução para oferecer nesta época festiva, em alternativa aos presentes mais convencionais", defende Teresa Chambel, blogger, arquiteta paisagista e diretora da Jardins.

"Basta ter em conta o gosto das pessoas a quem vamos oferecer e optar por presentes tão diversos e originais, como as floreiras ou os vasos suspensos combinados com plantas purificadoras, suculentas ou aromáticas", refere ainda a especialista. No vídeo, que pode ver de seguida, a arquiteta paisagista mostra-lhe três sugestões naturais com plantas, fáceis de reproduzir, para oferecer a quem mais gosta e/ou usar para para decorar a sua casa no Natal.

Para executar estas três propostas originais e criativas, depois de (re)ver o vídeo, necessita apenas, consoante o caso, de um vaso ou de um cesto suspenso, para além de várias plantas purificadoras do ar, como é o caso do lírio-da-paz ou do Phlebodium. Para a solução floral suspensa, pode utilizar variedades botânicas como a peperomia, a begónia ou ainda o feto. Em termos de ervas aromáticas, use idealmente salsa, alecrim, tomilho, tomilho-limão e hortelã.