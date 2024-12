Dezembro será um mês marcado pela retrogradação de Mercúrio até ao dia 16, o que indica um período em que antigas amizades podem voltar a fazer parte das nossas vidas, mesmo que apenas por alguns dias. Marte também estará retrógrado, reduzindo a nossa capacidade de conquista e libido. Este efeito será especialmente sentido por nativos de Carneiro, que poderão enfrentar maiores dificuldades nos relacionamentos amorosos.

Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, entra em Aquário, mas entre os dias sete e 15 poderá trazer alguns desafios emocionais para Leão, Aquário e Balança. Por outro lado, até ao dia sete, Touro, Caranguejo e Escorpião poderão beneficiar-se de oportunidades para conhecer pessoas interessantes, com possibilidades de iniciar um romance agradável.

Os nativos de Touro, contudo, continuam a enfrentar uma fase de instabilidade no amor que se arrasta desde 2018. Com Mercúrio e Marte retrógrados, o mais sensato é evitar começar qualquer relação séria, pois é provável que surjam mais problemas do que soluções à medida que o tempo avança.