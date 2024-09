Com Mercúrio em Virgem, estaremos mais focados no conhecimento, com maior necessidade de estudar e inscrever-nos em novos cursos. O trabalho ganha força e destaque, aumentando a nossa necessidade de organização e praticidade.

Mercúrio rege o signo de Virgem, portanto, estará a irradiar sobre nós toda a sua energia. Estaremos mais voltados para a aprendizagem técnica, minuciosa e detalhada. Também estaremos mais racionais, pois Virgem é um signo racional: primeiro recebe a vida através da mente e só depois de tudo bem elaborado de forma racional consegue envolver-se emocionalmente (se for o caso).

Vamos todos sentir a influência de Mercúrio neste signo, porém, em áreas diferentes da nossa vida:

Carneiro

Os nativos de Carneiro estarão mais focados na organização da rotina, especialmente a de trabalho. Estarão mais metódicos e disciplinados e poderão estar totalmente envolvidos com novos projetos, que trazem boas oportunidades de mudanças. Pode surgir uma nova oportunidade de emprego.

Touro

Os nativos de Touro estarão mais voltados para a vida social, com a aproximação de pessoas interessantes, inteligentes e comunicativas. O período pode ser marcado por novas amizades ou pela renovação de amizades antigas. Este é um ótimo momento para projetos criativos.

Gémeos

Os nativos de Gémeos, também regidos por Mercúrio, vão estar mais caseiros, mais focados nas atividades domésticas e nos encontros em família. Reuniões com amigos queridos em casa poderão ser uma constante nas próximas semanas.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo vão andar mais comunicativos, mais agitados e com uma forte necessidade de movimento. As viagens curtas, principalmente de carro, são amplamente favorecidas. Novos projetos e contratos podem ser aprovados e assinados.

Leão

Os nativos de Leão estarão mais focados nas finanças e na busca de novas formas de ganhar dinheiro. Os investimentos são amplamente favorecidos e o dinheiro, nas próximas semanas, entra com mais facilidade. Esta é uma fase de ganhos.

Virgem

Os nativos de Virgem serão os mais impactados e podem esperar por boas notícias na vida pessoal e profissional. O período é ótimo para fazer novas amizades e renovar as antigas. A vida social tende a movimentar-se intensamente. Podem surgir novos projetos.

Balança

Os nativos de Balança vão estar mais introspectivos e focados no mundo emocional, que passa por um momento de equilíbrio. Tudo o que for feito nos bastidores é amplamente favorecido, como o planeamento de projetos, cuidados com a saúde integral e estudos.

Escorpião

Os nativos de Escorpião vão estar mais focados na vida social, que vai ficar mais movimentada. O período é ótimo para fazer novas amizades e contactos comerciais, especialmente com grandes empresas, clubes e instituições. Pode surgir um novo projeto em equipa.

Sagitário

Os nativos de Sagitário vão estar totalmente focados no trabalho e na carreira, que dá um passo em frente. O período pode estar relacionado com uma promoção, aprovação de um projeto que o envolve diretamente ou mesmo com a melhoria da imagem profissional.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio estarão focados em projetos de publicações na internet, mas também em contacto mais efetivo com pessoas e empresas estrangeiras. O período pode ser marcado por viagens internacionais ou mesmo por estudos noutro país.

Aquário

Os nativos de Aquário estarão focados nos grandes negócios, em acordos que envolvem parceiros financeiros e grandes somas de dinheiro. O período pode ser marcado por novos investimentos e pelo aumento dos lucros em investimentos já em andamento. Fase ótima para as finanças.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão mais voltados para a vida social e os relacionamentos pessoais e profissionais, que ganham destaque e movimento. O período é ótimo para acordos e negociações de parcerias comerciais. Um novo relacionamento amoroso pode começar a ser desenhado pelo Universo.