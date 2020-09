Escorpião X Carneiro: (Água x Fogo)

É uma relação que, no mínimo, pode ser considerada escaldante!!!!

Será uma relação intensa, apaixonada, mas difícil, principalmente pela agressividade que pode surgir e pela luta pelo poder – um verdadeiro jogo de forças - embora isso apareça por vezes de uma forma subtil.

São realmente duas personalidades muito fortes e muito marcantes.

Poderão entrar em choque muitas vezes pois o Escorpião levará muito a peito aquilo que o Carneiro disser da boca para fora, sem pensar. Uma incontinência verbal do Carneiro poderá provocar uma verdadeira guerra com o Escorpião.

Não vale muito resolverem entrar numa de joguinhos sádicos como que a medir até onde o outro consegue chegar.

Escorpião X Touro (Água X Terra)

É um caso clássico da atracção entre opostos.

Afectivamente, a relação será muito baseada na sensualidade e sexualidade. E o nativo de Touro ficará completamente rendido ao Escorpião e muito preso ao prazer e ao desafio que ele representa. No entanto, a brincadeira pode sair-lhe cara.

Um ponto, porém, pode ficar assente: apesar de gostar muito que as pessoas ajam e reajam como ele quer, o nativo de Escorpião vai, no fundo, admirar a maneira de ser do taurino, que não se deixa influenciar pelos outros. O Escorpião vai respeitar a sua personalidade bem vincada. Mesmo que esta lhe dê luta.

Em todos os demais aspectos da vida será uma relação complementar e que pode ser muito agradável para ambos.

Escorpião X Gémeos (Água X Ar)

Existirá muito fascínio e respeito de parte a parte.

O Escorpião ficará encantado com a inteligência e versatilidade do geminiano.

O geminiano apreciará a sinceridade, mesmo que contundente, do Escorpião e a sua força.

No caso da mulher ser de Escorpião tudo dará certo enquanto ela o admire e o ache o máximo... caso deixe de ser tão fantástico assim... bem, a coisa vai mudar de figura.

Podem facilmente destruir a sua relação pela natureza crítica que têm.

Profissionalmente, pode dar muito certo pela admiração e respeito de ambos entre si.

Escorpião X Caranguejo (Água X Água)

Iremos encontrar as afinidades de signos que têm o mesmo elemento.

Neste caso, a água que faz com que tudo se passe num mundo de muita sensação, emoção, sentimento e intuição.

Haverá uma grande cumplicidade psíquica.

Há que tomar muito cuidado pois poderão surgir entre estes dois relações do tipo sado-masoquistas. O que é um caminho perigosíssimo, em que sairão ambos como perdedores.

O Caranguejo no aspecto negativo das suas características poderá conseguir despertar, e fazer vir ao de cima o que de pior há no Escorpião. Fá-lo mesmo perder o controlo, e como tem tendência a agressividade, é melhor sair da frente do seu poder destrutivo.

Escorpião X Leão (Água X Fogo)

Estamos perante nativos de signos muito fortes. O que por si só já lhes garante admiração mútua – pois não têm muita paciência para os fracos.

A sua intensidade poderá levá-los a grandes realizações e a grandes paixões.

É claro que existirão choques – picadelas, arranhões e até mordidas, mas tudo sempre com muita intensidade e paixão.

São pessoas que detestam que qualquer coisa seja morna. Tem tudo que estar de preferência, em ebulição.

Em termos profissionais, mesmo com grandes discussões entre ambos, as coisas acabam por avançar e progredir.

E entre eles não ficará nada por dizer e nenhum dos dois manda recado por ninguém. Tudo na base do pão pão, queijo queijo e sem manteiga para não escorregar!!!

Escorpião X Virgem ( Água X Terra)

É uma relação complementar em todas as vertentes de relacionamento.

O Escorpião provoca e estimula o nativo de Virgem. Dá-lhe mais audácia, desafia-o. Quase que posso dizer que o faz passar dos limites e não ter medo de arriscar. Torna-o mais leve e descomprometido, no bom sentido, é claro. O nativo de Escorpião ajuda o virginiano a afirmar-se e a exprimir os seus desejos e necessidades.

Por outro lado, o virginiano pode acalmar e travar o lado impetuoso do Escorpião. Pode fazê-lo pensar antes de agir, pensar antes de sentir e raciocinar antes de explodir!

O nativo de Virgem pode ser ainda uma excelente ajuda para o Escorpião combater o seu lado negro e porque não dizer angustiado.

O melhor desta relação é que o Escorpião irá colocar para fora tudo o que o virginiano põe para dentro.

A maior luta do apaixonado Escorpião será conviver com a aparente frieza emocional do virgem.

