Peixes X Carneiro (Água X Fogo)

Vai ser muito difícil para o nativo de carneiro entender e integrar-se no universo do Pisciano.

O carneiro vai senti-lo muito escorregadio e indecifrável.

O lado intuitivo, assim como o emocional do peixes, será muito dificilmente entendido pelo carneiro. No entanto, esta situação até poderá fazer com que a paixão fique ainda mais exacerbada.

O carneiro enfrentará as coisas sempre da sua forma na base do “vai tudo à frente”. Não importa como, ele sai marrando!!!

Já o pisciano vai nadando ao seu ritmo e se a coisa não lhe agrada prefere fugir para águas mais profundas, indo para o seu mundo à parte.

Na maioria das vezes a água do pisciano irá apagar o fogo do carneiro.

Peixes X Touro ( Água X Terra)

É uma relação complementar, aliás profundamente complementar.

No amor será muito profunda, com laços muito fortes, e com raízes que os ligarão de forma inequívoca. Serão ligações com muita sensualidade e afectividade.

O nativo de touro irá dar mais consistência ao pisciano e ao seu mundo... líquido. Poderá deixá-lo nadar, mas impedirá que ele nade perdido. Aliás , muitas vezes os nativos de peixes gostam muito de nadar em mares profundos ou de aventurar-se pelo mar alto ... mas se puderem gostam de ter uma corda que os prenda a terra firme.

No trabalho, o touro irá organizar e evitar que o pisciano divague muito. Sem dúvida nenhuma a força realizadora do touro irá favorecer imenso o nativo de peixes.

Peixes X Gémeos ( Água X Ar)

Esta é das difíceis... mesmo difíceis!!!!

Quase podemos dizer que são incompatíveis. Os seus mundos raramente se tocam.

Enquanto o gémeos é cerebral e lógico, o Peixes é intuitivo não primando pela racionalidade ao agir.

O peixes sente o gémeos pensa.

O peixes navega o gémeos voa.

Até as relações de amizades são difíceis pois considerarão defeitos a maneira de ser do outro.

Peixes X Caranguejo (Água x Água)

Mais uma vez temos o caso de afinidades entre signos que são do mesmo elemento.

Ambos regem-se pela emoção e intuição e isto fará com que se entendam quase sem serem precisas palavras. Ambos reagem de modo afectivo.

Numa relação afectiva, a dificuldade será a de lidarem com os aspectos práticos e burocráticos da vida. Podem mesmo vir a perder-se por isso. Lidar com a realidade será o seu grande inimigo ou a grande lição a aprender.

Este mesmo aspecto será o que poderá atrapalhar uma relação profissional, pois os dois têm imensa dificuldade em lidar com questões práticas e burocráticas. São ambos muito sonhadores.

Peixes X Leão (Água X Fogo)

Relação difícil pois o nativo de leão poderá não lidar bem com a realidade onde vive o nativo de peixes. Aliás, se o leão não passa de um gato grande, temos que lembrar que os gatos não gostam muito de água…ƒº

No entanto, o leonino poderá encantar-se com o universo mágico e intuitivo do peixes, isto se este o der a conhecer, e deixá-lo à disposição do nativo de leão. Aliás não é bem à disposição é mesmo caso para colocar ao serviço do leonino!

Neste caso então o nativo de leão poderá deixar vir ao de cima o seu instinto protector e exercê-lo de uma maneira bastante agradável para com o seu peixes de estimação …

No trabalho os maiores choques serão porque o nativo de leão vai acusar o pisciano de estar sempre “desligado”, no seu mundo muito próprio. Aliás, vai mesmo acusar o peixinho de não saber o que é a realidade…

De qualquer forma para que esta relação dê certo será o nativo de peixes quem terá que fazer mais concessões. Mas não será caso único pois quem conviver com um nativo de leão, seja de que signo for vai ter que deixá-lo estar sempre em 1º lugar.

Peixes X Virgem (Água X Terra)

Será um caso de atracção de opostos.

No princípio as coisas funcionarão lindamente. O Peixes trará sonho, fantasia, um universo emocional e intuitivo muito rico para o Virginiano que ficará inebriado com um mundo tão diferente do seu. Poderá até ser confrontado com uma forma de sentir e de ser que nem pensava existir.

Por outro lado, o pisciano vai ficar fascinado com a forma eficiente e eficaz com que o virginiano lida com os aspectos práticos da vida. Que beleza alguém ser tão realista, tão concreto tão incapaz de viver num mundo de sonho!

Porém… com o tempo as coisas modificam-se bastante:

- Quem é que aguenta tanto sentimentalismo? Sonhar tanto para que? Diz o Virgem sobre o seu pisciano.

Já o nativo de peixes irá questionar-se sobre como alguém se pode preocupar tanto com os aspectos burocráticos. Como alguém pode ser tão realista, tão concreto, tão incapaz de viver num mundo de fantasia? Que chatice não poder fugir para um mundo de sonho…

Aí então é que o abismo profundo abrir-se-á diante dos dois. O virgem irá refugiar-se no seu mundo de silêncio enquanto o pisciano nadará para o seu mar de sonho e emoções escondidas da realidade.

No trabalho poderá funcionar se souberem aproveitar as diferenças que existem entre ambos.

Veja na próxima página a continuação do artigo.