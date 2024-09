A energia de Saturno actua em várias dimensões do nosso ser: na vida prática, na psicológica e no nível da nossa alma. Saturno é um dos planetas mais importantes quando se trata de crescimento e evolução da alma.

Saturno é Chronos da mitologia, o Senhor do Tempo, e ,por isso, pede-nos, acima de tudo, paciência. A paciência é a arte de nos unirmos ao tempo, de sabermos que é preciso aliarmo-nos ao tempo para que algo seja construído.

Saturno é também o Senhor do karma, o ponto na nossa vida que mais dói, onde sentimos mais dificuldade e onde teremos, certamente, mais trabalho, o lugar onde os nossos medos afloram. Por isso, o sector onde se encontra Saturno no nosso mapa natal mostra-nos esse ponto sensível, onde se encontra aquilo a que chamamos o “calcanhar de Aquiles”, o nó que devemos desatar durante a nossa existência, o ponto onde mora a nossa aprendizagem de vida.

"Onde está o seu medo, aí está a sua tarefa", dizia Carl Jung, um dos grandes psicanalistas que passaram pelo nosso planeta. Portanto, é importante saber a posição de Saturno no nosso mapa para começarmos a desvendar o nosso trabalho de vida. Todos nós temos um trabalho definido, um ponto mais difícil, que mais nos dói. Todos intuímos onde esse ponto se esconde, mas é extremamente importante arrancar esse véu, arregaçar as mangas e trabalhar no sentido da autotransformação.

Saturno na casa 1

Com esta posição de Saturno, vive em defesa, e pode ter criado uma espécie de muro de betão entre si e o outro, entre si e o meio onde vive, entre si e a sociedade. O que se esconde atrás desse muro é um medo imenso da inadequação, de se expor e de ser julgado e rejeitado. É claro que esse muro faz parte da sua personalidade, mas o seu trabalho de vida é torná-lo mais poroso, para que haja mais troca entre si e o seu meio.

Saturno na casa 2

Com Saturno no sector financeiro, a sua aprendizagem está relacionada com o dinheiro. Aqui, o dinheiro é sinónimo de segurança no mundo, portanto, é o seu sentido de segurança que deve ser trabalhado. O medo da pobreza é construído, normalmente, com uma infância de limitações, mas pode acontecer o contrário. Vai precisar de aprender a lidar com o dinheiro, equilibrar ganhos e gastos e trabalhar os seus medos da falta.

Saturno na casa 3

Com Saturno no sector da comunicação, torna-se uma pessoa mais calada e introspectiva; o medo de se expor surge através de uma forte insegurança intelectual. Esse medo leva-o a tornar-se um estudioso minucioso, uma pessoa que vai até ao esqueleto do conhecimento, muitas vezes, um erudito. Ensinar e aprender são os seus principais trabalhos de vida.

Saturno na casa 4

Com Saturno na base do mapa, encontramos os medos mais latentes; o sentido de segurança no mundo foi abalado muito cedo. Normalmente, o distanciamento paterno causa os problemas psicológicos de quem tem esse posicionamento astrológico. A família, base de segurança para a maioria de nós, é abalada pelos problemas dos pais. A sua tarefa é a construção de uma família a partir das suas escolhas.

Saturno na casa 5

Com Saturno no sector da identidade, há uma forte dificuldade na construção de um ego próprio, sem as influências parentais, ou seja, do pai ou da mãe. Ser aquilo que se é, é a coisa mais difícil para quem tem Saturno nessa posição. O maior trabalho está na construção do ego. Os problemas no amor, próprios desse posicionamento, estão relacionados exactamente com a dificuldade em ser. Sem saber quem somos, comprometemos as nossas escolhas.

Saturno na casa 6

Com este posicionamento de Saturno, existe uma forte necessidade de organização e método; a organização externa é simplesmente a projecção de uma necessidade quase vital de organização interna. O trabalho quotidiano pode ser um grande aliado nesse sentido. Ter uma rotina organizada é fundamental para a paz interior. Normalmente, são pessoas que trabalham incansavelmente.

Saturno na casa 7

Com este posicionamento de Saturno, as relações são o calcanhar de Aquiles, o lugar onde residem as inseguranças e os palcos de maior aprendizagem. Amizades, namoros, casamentos e sociedades são o ponto de maior dificuldade, mas também de maior necessidade. Quem tem Saturno na 7, costuma levar os relacionamentos a sério e, de duas uma: ou foge das relações estáveis como o diabo foge da cruz, ou tem uma necessidade quase voraz de construir relações duradouras.

Saturno na casa 8

Nesta posição de Saturno, passamos a um outro nível de consciência, que pode ser alcançado depois de uma vida repleta de crises que envolvem o dinheiro, intimidade sexual e necessidade de mergulhos e transformações emocionais profundas. Aqui tratamos dos processos inconscientes, que não podem ser transformados sem dores intensas. O conhecimento deve ultrapassar o mundo emocional e penetrar o mundo oculto.

Saturno na casa 9

Com Saturno na casa 9, entramos no âmbito da fé e das crenças herdadas. Normalmente, no decorrer da vida, quem tem esse posicionamento astrológico passa por algumas decepções, normalmente relacionadas com crenças aprendidas pelos pais e/ou familiares. Aqui, Deus é profundamente questionado; no entanto, a tarefa é encontrar Deus de uma outra forma, um Deus não conceptual, mas que ressoe no seu coração.

Saturno na casa 10

Com Saturno nesse posicionamento, é a carreira que será mobilizada durante toda a vida, até que a pessoa perceba que o seu papel no mundo é maior do que o da maioria das pessoas. O seu papel é deixar uma marca no pequeno mundo em que vive, a partir de uma consciência social adquirida. Normalmente, a mãe é uma figura de grande importância na formação do carácter e na carreira.

Saturno na casa 11

Com Saturno nesse posicionamento, escolhe ser um lobo solitário, pois possui um sentido de amizade mais profundo do que a maioria das pessoas. Possui poucos amigos, mas eles são aqueles amigos de jornada, que fazem parte da sua tribo. Aliás, encontrar uma “tribo”, pessoas que pensam e têm o mesmo ideal que você, é a sua grande tarefa. Dessa forma, a sensação de solidão melhora significativamente.

Saturno na casa 12

Sabidamente, este, juntamente com a casa 8, é o posicionamento mais difícil de Saturno, pois é uma área da vida que envolve o inconsciente mais profundo e o encontro com a alma, com a verdadeira espiritualidade. O sentimento de solidão é intenso, assim como os medos, que, muitas vezes, beiram o pânico. Decifrar e enfrentar medos profundos é a sua tarefa, e isso só acontece quando decide disciplinar-se na prática da meditação, de uma boa terapia e de uma espiritualidade que o faça sentir que faz parte de uma grande corrente.