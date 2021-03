Durante muitos séculos, era nesta altura que se celebrava o ano novo, já que, com a entrada do Sol em Carneiro, começa um novo ano astrológico. Saiba de que forma a chegada da primavera irá influenciar o seu signo!

O Equinócio da Primavera é um dos dois dias do ano em que as horas de luz solar têm exatamente a mesma duração da noite. Depois dele, as horas de luz vão aumentando progressivamente, até atingirem o seu ponto máximo em junho, com o Solstício de Verão, que marca o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Por esse motivo, os Equinócios estão energeticamente associados à ideia de equilíbrio, de luz e sombra. Nas nossas vidas, somos convidados a aceitar tanto os nossos aspetos mais luminosos como, também, as nossas facetas mais sombrias.

Este período marca o aumento da energia solar, porque recebemos cada vez mais horas de luz, sendo favorável para dinamizar ideias, projetos, relacionamentos, sonhos, e para investir de forma mais intensa e disciplinada no seu bem-estar e no seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Apesar de as circunstâncias continuarem a estar longe daquilo que todos desejamos, há sempre algo que podemos fazer mediante o que temos ao nosso alcance. Afinal de contas, a Natureza volta a renascer, lembrando-nos que a vida é um constante processo de mudança e renovação.

No Equinócio da Primavera começa também um novo ano astrológico, com a entrada do Sol no signo Carneiro. Esta é a energia da ação, do impulso, da vontade de fazer acontecer, de precipitar mudanças. Numa altura em que avançamos lentamente no desconfinamento, é natural que a energia do Sol em Carneiro nos deixe mais impacientes e impulsivos, com vontade de recuperar o tempo que passámos fechados em casa e em que tantas áreas estiveram paradas.

Este ano o Equinócio da Primavera tem uma particularidade a nível astrológico: Quíron forma uma conjunção ao Sol, o que faz com que o novo ano astrológico comece impregnado com esta energia. Quíron é um asteroide e está relacionado com as feridas do passado, possivelmente de outras vidas, representando também a capacidade de cura, a partir daquilo que aprendemos a ultrapassar.

Este aspeto astrológico será mais forte no dia 28, quando a conjunção é exata, e vem lembrar-nos que temos o poder de nos elevarmos acima dos nossos traumas e mágoas do passado. Não temos de deixarmo-nos limitar por eles nem permitir que nos definam. A força do Sol em Carneiro ajuda-nos a ter a autoconfiança de que precisamos para fazer das nossas fraquezas forças, das nossas feridas cicatriz.

Durante as próximas semanas, enquanto o Sol atravessa Carneiro, nenhum planeta se encontra retrógrado, o que ajuda a seguir em frente, a avançar com as nossas ideias, a dar forma a projetos. Os ânimos tendem, contudo, a estar mais exaltados, já que a energia de Carneiro pode ser bastante explosiva.

Saiba o que o início da primavera tem reservado para o seu signo:

Carneiro

A primavera abre sempre com a entrada do Sol em Carneiro, o que faz com que esta seja a altura do ano mais favorável para si. A sua energia está em destaque, há vários planos na sua mente e pode haver novas pessoas a entrar na sua vida. Este ano, a conjunção de Quíron ao Sol no seu signo pode dar-lhe a oportunidade de curar feridas do passado e resolver assuntos que ainda o magoavam.

Touro

Aproveite o mês de março para libertar a sua criatividade e, através dela, dinamizar a sua vida profissional. No dia 14 de abril Vénus entra no seu signo e ajuda o seu coração a florescer em pleno. O mês de abril irá abrir as portas da sua vida ao amor, fortalecendo os laços num relacionamento já existente ou ajudando-o a compreender melhor aquilo de que precisa para ser feliz.

Gémeos

Marte em conjunção com o Nodo Norte da Lua no seu signo dá-lhe maior assertividade e ajuda-o a vencer alguns dos limites que impôs a si próprio, ajudando-o a superar os seus próprios medos. Confie mais nas suas capacidades e atreva-se a ir mais além.

Caranguejo

Poderá sentir-se um tanto desconfortável e impaciente, mas será precisamente esse estado de insatisfação que vai incentivá-lo a proceder a algumas mudanças importantes na sua vida. A nível profissional estará mais favorecido, graças à influência benéfica de Mercúrio em Peixes, que lhe traz inspiração e reforça a sua intuição.

Leão

Estará a fervilhar com sonhos e cheio de vontade de os pôr em prática, já que a energia do Sol e de Vénus em Carneiro o deixa particularmente ardente e caloroso. Este período será favorável para passar à ação e avançar na direção que sente ser melhor para si, ajudando-o a compreender melhor o que quer e aquilo de que realmente precisa.

Virgem

Estará mais introspetivo mas, ao mesmo tempo, mais fértil em ideias, pois a sua mente estará especialmente desperta. Conseguirá encontrar respostas que há muito procurava, graças ao facto de conseguir ter agora uma perspetiva mais intuitiva e sensível perante as situações, contrariamente à observação prática e ao raciocínio lógico que geralmente o caracteriza.

Balança

A sua vida amorosa está em destaque e pode ter de enfrentar importantes resoluções ou tomar decisões que preferia não ter de ser você a tomar. Aproveite esta energia para esclarecer as situações e definir melhor os seus limites, o que está disposto a mudar e aquilo que não consegue nem quer tolerar.

Escorpião

Estará mais dinâmico e empenhado em resolver assuntos que teve de deixar em suspenso. A sua capacidade de ação conjuga-se com a sua intuição e, porque a sua mente está mais criativa, conseguirá encontrar soluções inesperadas, ao agir de maneira diferente do que tem feito até aqui. Combata a tendência para ceder a pensamentos derrotistas e evite descarregar nos outros os sentimentos de impaciência e frustração que podem tomar conta de si de vez em quando.

Sagitário

Estará especialmente motivado para defender as causas e os ideais em que acredita, procurando proteger aqueles que sente que precisam mais de si. A vida amorosa pode agora ganhar um novo impulso, conseguindo ultrapassar um desgosto ou superar um problema que veio abalar a sua relação.

Capricórnio

A sua ambição está acentuada, o que irá ajudá-lo a avançar com grande determinação e firmeza rumo à conquista das suas metas, especialmente no que diz respeito à sua vida profissional. É uma fase positiva para se dedicar a projetos de maior envergadura, já que estará inspirado e conseguirá, graças ao empenho que põe em tudo o que faz, motivar os que o rodeiam.

Aquário

Pode sentir que está na altura de lutar por algo que é importante para si ou que defende de alma e coração. O início da primavera traz-lhe batalhas que, não só são necessárias, como servem também de inspiração para os seus dias, já que lhe darão um motivo superior. Encontra-se favorecido e fortalecido, o que pode ajudá-lo a sair vitorioso de tudo aquilo em que se envolver, mas seja prudente e não compre guerras que não são suas.

Peixes

Estará mais focado em dinamizar a sua vida a todos os níveis, aproveitando o facto de que Mercúrio se encontra no seu signo e que isso faz com que seja mais fácil exteriorizar o que pensa e o que sente e comunicar de maneira mais eficaz. As atenções recaem mais facilmente sobre si e os outros estarão, em geral, mais recetivos àquilo que tem para lhes dizer, portanto procure que a sua mensagem seja positiva!