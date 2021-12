Não sabe o que oferecer ao seu amigo aquariano? Ou à tia que é Escorpião? A irmã que é do signo Virgem? Para ajudar na escolha, a taróloga Maya deixa algumas dicas e sugestões para presentear a família e amigos com base no seu signo.

