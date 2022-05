Tem uma vizinha bisbilhoteira? E aquele vizinho que deixa sempre a porta aberta e faz muito barulho até ao raiar da madrugada? E a vizinha que sai sempre aperaltada e deixa o elevador a "tresandar" a perfume?

Saiba que o nosso signo do Zodíaco também afeta a forma como lidamos com as pessoas que moram perto de nós e, por isso, podemos traçar um retrato da personalidade do vizinho de cada signo.

Carneiro

Os nativos do signo Carneiro são pessoas por natureza sociáveis e extrovertidas. Como não são adeptos de rotinas e agem muitas vezes por impulso podem mudar de casa várias vezes ao longo da vida. Procuram conhecer de imediato a vizinhança e descobrir quais são os melhores locais da zona. Estabelecem amizades no café e prontificam-se de imediato a ajudar quem precisa. Pelo seu espírito natural de liderança depressa se assumem como o porta-voz de um grupo, sendo a pessoa responsável pelo condomínio onde vivem, por exemplo.

Touro

Os nativos do signo Touro prezam a estabilidade acima de qualquer outra coisa e, como tal, procuram encontrar a casa ideal, pois não gostam nada de fazer mudanças. Procuram conhecer a vizinhança para se sentirem seguros, e são até capazes de ir conhecer as redondezas antes de se mudarem, para terem a certeza de ser uma boa localização. Quando estão instalados podem cozinhar um bolo ou uma refeição e convidarem os vizinhos para a partilharem consigo, como forma de se apresentarem.

Gémeos

Para os nativos de Gémeos a mudança é tão natural quanto o ar que respiram e, por isso, este é um dos signos que pode mudar mais vezes de casa. Quando não o faz, muda a disposição dos móveis com frequência, pois detesta rotinas e precisa de movimento. De uma maneira geral conversa com toda a vizinhança e adora saber as últimas novidades do bairro. Como é muito distraído, pode esquecer-se facilmente dos nomes dos seus vizinhos, mas faz sempre uma grande festa quando os encontra na rua.

Caranguejo

Os nativos do signo Caranguejo são muito afetuosos e, como tal, sentem necessidade de estabelecer relações de amizade com as pessoas que os rodeiam. Por serem muito apegados à família, são talvez aqueles que mais tempo demoram a sair da casa dos pais e, quando o fazem, procuram ficar a morar o mais perto possível da família. Convidam os vizinhos para frequentarem a sua casa, oferecem-se para ajudar e procuram criar laços sólidos na vizinhança.

Leão

O nativo do signo Leão é, de um modo geral, conhecido no bairro por ser aquele cujo carro é sempre topo de gama ou um modelo bastante vistoso. Expansivos e generosos, não hesitam em apresentar-se à vizinhança sempre que mudam de casa. Investem bastante no seu próprio conforto, e como tal evitarão fazer mudanças, pois procuram acima de tudo melhorar sempre mais a casa onde habitam. Estão sempre prontos a dar uma mãozinha a quem precisa, conquanto os seus méritos sejam reconhecidos. Pode frequentemente tornar-se o líder no bairro, ou até mesmo o herói, pois se houver uma situação de perigo ele não hesitará em proteger quem precisa.

Virgem

Os nativos do signo Virgem são cuidadosos, prudentes e meticulosos. Escolhem o local onde vão morar com o mesmo espírito criterioso com que fazem tudo o resto e, como tal, não fazem a mudança sem antes recolherem bastantes informações acerca do bairro e da vizinhança. Uma vez instalados levam algum tempo até se darem a conhecer, e podem ser até conhecidos como aquele vizinho discreto que não faz barulho algum e que tem sempre roupa lavada e perfumada estendida na varanda.

Balança

Para os nativos do signo Balança o conforto e o bem-estar são essenciais. Procuram uma casa aprazível, num local agradável e se possível rodeada por espaços verdes. Por serem pessoas muito cordatas apresentam-se aos vizinhos mas evitam dar nas vistas. Estabelecem sempre relações simpáticas com a vizinhança, e a sua maneira de ser afável pode fazer com que, com o tempo, seja o vizinho a quem os outros recorrem para desabafar ou pedir conselho.

Escorpião

Os nativos do signo Escorpião são misteriosos e difíceis de conhecer e, como tal, podem ser aquele vizinho de quem no bairro ninguém sabe nada ao certo. Como não gosta que se intrometam na sua vida dispensam as apresentações formais, mas evitam também importunar os vizinhos com ruído ou agitação. As suas janelas estão geralmente fechadas e pesadas cortinas não deixam adivinhar o que se passa no interior da casa. Mas se houver no bairro alguém em apuros, o vizinho Escorpião será capaz de protagonizar verdadeiros atos heroicos para a ajudar e então sim, será notado.

Sagitário

O nativo do signo Sagitário é expansivo, alegre e bem-disposto. Ainda enquanto está a fazer mudanças procura conhecer e travar amizade com os vizinhos e com todas as pessoas do bairro, que rapidamente trata como amigos. É capaz de fazer uma grande festa para se apresentar, mas com o tempo os vizinhos podem queixar-se do barulho ou do movimento constante que traz na sua casa, pois esta está sempre cheia de amigos.

Capricórnio

O nativo do signo Capricórnio tem um ar distinto e elegante, sempre muito respeitado pelas pessoas do bairro. Como também é muito discreto, não se dá muito a conhecer, mas é sempre extremamente educado e mostra-se uma pessoa séria, honesta e de confiança. A sua casa não tem uma grande agitação, mas pode por vezes ouvir-se música clássica ou o som de um piano vindo do interior. Tem sempre uma aparência cuidada e elegante, mesmo quando lhe tocam à campainha às 7 da manhã.

Aquário

O nativo do signo Aquário é aquele vizinho simpático e bem-disposto de quem toda a gente gosta. Está sempre disponível para ajudar e para ouvir os outros, e mostra desde cedo interesse pelas pessoas do seu bairro. Gosta de frequentar os cafés da vizinhança e de se tornar amigo das pessoas que o rodeiam. Pode ser, no entanto, imprevisível, e os vizinhos já estão habituados à sua ausência de horários para fazer o que quer que seja, podendo perfeitamente receber visitas em casa às 3 horas da manhã.

Peixes

O nativo do signo Peixes tem tanto de doce como de misterioso. Despertará rapidamente a curiosidade das pessoas do bairro onde passou a morar, mas leva algum tempo até se dar a conhecer, pois é bastante tímido. Quando o abordam mostra-se simpático e atencioso, mas como vive no seu mundo de sonhos pode mostrar-se muito distraído e não reconhecer um vizinho na rua, mesmo que passe ombro a ombro com ele.