Muitas vezes é questionado o funcionamento e a importância do Feng Shui, mas certezas existem de que a organização do espaço promove uma maior rentabilidade seja em que trabalho for. O Feng Shui tem por objectivo criar um ambiente confortável onde as pessoas possam trabalhar com elevado rendimento e com o menor desperdício da energia. Mesmo para quem não sabe ou não acredita, o ambiente torna-se mais calmo e as pessoas mais bem dispostas.

Com o Feng Shui os colaboradores encontram melhor ambiente de trabalho, mais harmonioso e saudável, e com menos stress, uma maior satisfação, valorização e apreciação do seu desempenho bem como um sentimento de maior controlo, confiança e realização com sucesso e progresso na carreira.

Por sua vez os chefes hierárquicos reconhecem nos seus colaboradores maior cooperação e motivação, a criatividade e inovação são estimuladas, os conflitos e tensões nas equipas de trabalho diminuem bastante assim como as faltas e a rotatividade de pessoal. Desta forma, para além da melhoria na produtividade e nos relacionamentos, a liderança torna-se mais eficaz, há um aumento da eficiência na utilização do edifício, espaço e equipamentos e consequentemente um maior rendimento, mais vendas, clientes fieis e melhoria dos lucr

Alexandre Gama

www.aexandregama.com