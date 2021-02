Apesar da energia do ano de energia 6 que é muito adequada para trabalhar o verdadeiro sentido de direção, a organização, o planeamento e a confiança para além da fé, neste mês de março estaremos sobre a alçada da energia 4 (vento) que nos ajuda a ter uma visão ampla, a querer mais liberdade, a crescer e a expandir.

Ora nesta fase as energia do ano e do mês acabam por ser opostas ainda que bastante complementares e por isso prevejo um bom mês mas com algumas tensões.

Tensões que podem estar ligadas a guerras de poder com as autoridades ou com os autoritarismo de certas pessoas ou grupos.

É uma fase fase terminar processos ou situações antigas que já não nos ajudam, terminar processos ou situações que já estão a chegar ao fim de prazo. Podem ser relações, podem ser trabalhos, projetos,…

Para além disso este mês pode ser particularmente bom para finalmente percebermos que merecemos uma vida com mais qualidade e então separamos o trigo do joio e damos prioridade ao que tem valor e ao que nos dá prazer.

A grande tensão deste mês vai ser relacionada com as regras e condicionamentos impostos por outros ou pela autoridade.

Mas por outro lado vamos estar mais pacientes e motivados para lidar com assuntos do clã, da família, especialmente com os mais velhos.

Se quiser saber mais sobre estes temas pode inscrever-se nos meus cursos ou workshops ou marcar uma consulta.

Alexandre Gama www.alexandregama.com