Em 2024 estamos num ano de energia 3 (TROVÃO) onde a rapidez e a impulsividade, assim como a facilidade de materialização e a inovação vão estar em alta.

Vamos também ter a ajuda do DRAGÃO que nos leva a uma forma de estar mais independente, amável, confiante e enérgica.

Em Março somos visitados pela energia 4 que nos ajuda a ser mais livres, a viver mais em fluxo, a estar mais sincronizados com a vida em geral, mas que nos pode também ajudar a desfocar, principalmente as pessoas que gostam de fazer muita coisa ao mesmo tempo.

A inovação e o pioneirismo estão ao serviço do grupo, da comunidade. É natural que surjam novos movimentos.

Ao nível do trabalho podem surgir algumas tensões que nos obrigam a ser inteiros e verdadeiros. Caso contrário podemos sentir algumas guerras territoriais.

Vamos também estar mais disponíveis para os nossos antepassados ou para os mais velhos, com capacidade de os acolher e servir mas devemos estar atentos a algumas situações e dependência.

Na generalidade é um mês de liberdade e de abertura de horizontes.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com