Este ano de 2021 com a energia 6, a energia do céu que nos ajuda a ter mais sentido de direção mas também a estarmos mais tensos e menos adaptáveis.

Neste mês de Dezembro temos a energia 4 a visitar este período o que leva a diluir um pouco a tensão mas ao mesmo tempo a perder referências e a trazer alguma falta de discernimento.

Este mês pede-nos que sejamos mais empáticos e que estejamos mais unidos, podendo colocar em causa alguma da nossa individualidade ou trazendo ao cimo algumas dependências que possamos ter uns dos outros.

Podemos vivenciar o sindrome da vítima e virar calculistas.

Podemos sentir o nosso prazer condicionado pela autoridade, pelas regras, ou podemos ter a necessidade de sermos nós a decidir quando e como podemos colher frutos ou usufruir da vida com qualidade.

Esta situação pode criar alguma tensão ou levantar questões com a nossa verdadeira autoridade interior.

Cada um ao seu nível pode seguir o seu verdadeiro sentido de direção ou deixar-se manipular e condicionar pelo autoritarismo dos demais.

Sentimos também nesta época uma necessidade forte de uma nova maneira de estar em sociedade, de uma nova liberdade, de um novo caminho de crescimento e abrir de horizontes.

Aprender com o passado e com os antigos para termos a certeza do que não queremos repetir.

Proponho que guarde neste mês mais tempo para usufruir da vida com qualidade e não desperdice a sua energia com pessoas ou assuntos de vibração sem qualidade.

