Começamos a semana ainda sob as energias da Lua Nova, que teve início no fim de semana e agora está em Sagitário, unida a Vénus e em aspeto tenso com Júpiter em Gémeos. Um aspeto com Júpiter, mesmo que tenso, não causa muitos danos. Devemos apenas estar atentos, no início da semana, aos excessos, especialmente os de otimismo, que podem levar a decisões e atitudes impulsivas.

A semana envolve novidades e a energia é de começos. No dia 04, logo no início, Marte deixa Caranguejo e começa o seu percurso através de Leão, um signo focado, objetivo, assertivo e proativo. Marte em Leão torna-nos mais agressivos, determinados e objetivos, levando-nos em direção à conquista dos nossos objetivos. No entanto, continuamos a enfrentar algumas dificuldades no autocontrolo, especialmente quando raivas e ódios latentes tendem a emergir, pois, mesmo em Leão, Marte continua em tensão com Plutão.

Em Leão, a agressividade é mais aberta e direta, na verdade, mais difícil de controlar. Entre os dias 19 e 20, Plutão entra em Aquário e, novamente, Marte e Plutão estarão no mesmo eixo, mas desta vez os problemas emergem da coletividade. Contudo, deixaremos para falar sobre isso a partir do dia 19. As dificuldades emocionais, como a compulsão e as crises de ansiedade, podem intensificar-se com este aspeto. Evitem envolver-se em discussões, mesmo que banais, pois elas podem ganhar força e violência com muita facilidade.

Os problemas de impulsividade podem agravar-se ainda mais com a tensão entre o Sol em Escorpião e Urano em Touro, o que nos torna ainda mais impulsivos e com dificuldade em conter-nos. Sol e Plutão em tensão não suportam limites nem opressão, mas as atitudes que nos levam à libertação costumam ser pouco subtis. É, sim, uma fase de libertação, mas também de imprevistos, impulsividade e pouco uso da razão. A prática diária de meditação pode ajudar-nos a ter mais controlo sobre nós mesmos, pois ganhamos mais domínio sobre ações e reações bruscas e impulsivas. Mercúrio em Sagitário começa a sentir a pressão de Saturno.

O que normalmente é um mau aspeto pode ser-nos muito útil, ajudando-nos no autocontrolo, pois este aspeto incentiva-nos à interioridade e à reflexão profunda, permitindo um maior autocontrolo e obrigando-nos a pensar antes de agir. Como podem ver, mais uma semana de tensão desenha-se diante de nós, e ganhamos mais um manual de difíceis lições a cumprir. A semana pede, acima de tudo, discernimento, paciência, autocontrolo e tolerância perante pessoas e situações difíceis de digerir. Meditem, meditem e meditem, todos os dias.