Em 2023 estamos a vivenciar uma energia de abertura de horizontes, de mais liberdade e fluidez, e por isso proponho que nos deixemos levar pelo sentimento e intuição. Que as coisas possam acontecer por sincronicidade e não por contrato.

Em Abril estamos com uma energia de expansão e de libertação como acontece ao longo deste ano, mas ao mesmo tempo podemos sentir alguma tensão, alguns jogos de poder entre a energia individual e a energia de grupo. Proponho por isso que estejamos atentos ao que sentimos quando estamos em grupo.

Neste mês o nosso poder pessoal centra-se em estar mais focado, em ser mais responsável e ter mais poder de decisão, mas pode também ficar mais inflexível.

E como se não chegasse, podemos também entrar em conflito com tudo o que pode estar a ser escondido, e sentimos uma necessidade urgente de trazer para a luz tudo o que possa estar nas sombras.

Dito isto, pode ser um momento muito rico para desbloquear e trazer para a verdade tudo o que, de uma forma não consciente, possa estar a condicionar a nossa vida, e sentirmos um soltar para uma vibração mais livre, ou podemos entrar em conflito e sentir que tudo inflama na nossa vida principalmente pela falta de transparência ou pela necessidade de condicionar e travar o que deveria ser livre.

A recomendação que vos deixo para este mês é fazer uma vida com mais contacto com a natureza, passeios, caminhadas, convívios ao ar livre, e aproveitar a experiência e o contacto com os mais velhos para nos podermos soltar e livrar de tudo o que é antiquado e desnecessário neste presente e agradecer tudo o que com eles aprendemos para desfrutar da vida com mais segurança, gratidão e prazer.

Alexandre Gama

http://www.alexandregama.com