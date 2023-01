Em Fevereiro de 2023 entramos numa nova vibração.

E esta nova vibração que nos vai acompanhar ao longo deste ano é a energia do vento que está associada ao arquétipo 4 na astrologia do Ki das 9 estrelas.

Sabemos por isso que em termos gerais e coletivos, vai ser um ano de libertação, de deixar fluir e para abrir horizontes e poder ver mais longe.

A uma escala mais micro temos a energia do mês e neste de Fevereiro estamos sobre a influencia do arquétipo 8, da energia da terra da montanha e como tal vamos sentir maior necessidade de recolhimento e de mais trabalho interior, seja ele intelectual ou espiritual.

Vamos ser solicitados a rever a nossa relação com o feminino e com a energia dos relacionamentos da seguinte forma. Ou nos alinhamos e reorganizamos trabalhando a regeneração para chegar ao equilíbrio ou então podemos facilmente atrair guerras de poder.

Também vamos ter de olhar para a relação com o masculino ou com a energia do trabalho, onde mais uma vez nos curamos e nos re-alinhamos, ou então atraímos facilmente conflitos e questões ligadas ao reconhecimento.

Podemos neste mês focarmo-nos mais no nosso próprio caminho. Devemos ser mais verdadeiros e genuínos connosco próprios. E precisamos de mais liberdade individual para trabalhar mais pela fé e confiança de estar no momento e no lugar certo ao contrário das regras e do controlo.

Alexandre Gama

ag@alexandregama.com

www.alexandregama.com