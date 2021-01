Em Hamlet, Ofélia recomenda o irmão a usar Alecrim...

Confio na ancestralidade mesmo que seja vinda de uma história.

Aproveite estes dias para apanhar um pouco de alecrim (tão frequente à porta de nossas casas) e coloque um raminho dentro do livro que está a ler ou a estudar...

As propriedades desta planta activam a memória e o pensamento auxiliando na concentração e combatendo o cansaço mental .

Ocupe os seus dias com boas leituras!

Alexandra Ramos Duarte

Astrologia sem tabus

Consultas de astrologia on-line