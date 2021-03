De acordo com a Numerologia, a vida é dividida em 3 Grandes Ciclos: Formação, Produtividade e Realização.

Cada um destes Ciclos é governado por um dos números da data de nascimento, e a análise das suas respectivas características, devolve-nos orientações de carácter geral referentes ao período em questão.

Um Ciclo pode indicar informações acerca dos nossos gostos, prioridades ou interesses, servindo assim como um guia que nos orienta através desses longos períodos, revelando o tipo de atitude e de comportamento que mais se adequa à nossa necessidade, vontade e decisão de levar a cabo aquilo a que nos propomos na vida.

Evidentemente que o nosso foco, bem como as nossas atitudes, preferências, intereses, etc. tendem a sofrer alterações, sempre que o fim de um ciclo dá lugar a outro nossa vida.

Podemos afirmar que os Ciclos correspondem ao pano de fundo onde a nossa vida se desenrola, representando uma espécie de cenário, onde nos movimentamos, e onde experimentamos as nossas vivências, as quais serão influenciadas pelo Número que governa cada Ciclo em particular.

A passagem entre cada Ciclo acontece sempre de forma progressiva e gradual, por isso ela nem sempre é sentida por nós de forma imediata ou concreta. É preciso algum distanciamento - a passagem do tempo - para se poder observar a mudança a que vamos sendo sujeitos e a forma como nos vamos adaptando e reagindo.

Para uma melhor compreensão deste assunto, iremos valer-nos de uma data de nascimento para ilustrar esta explicação.

Data de Nascimento: 25 de Outubro de 1945

O 1º Ciclo, também designado por Ciclo de Formação, tem início no momento do nascimento e termina entre as idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos, dependendo de cada caso. De acordo com o nosso exemplo, esta pessoa terminou o 1º Ciclo com 27 anos de idade.

O Número Regente do 1º Ciclo corresponde ao Mês de Nascimento, o qual deve ser reduzido teosoficamente, até obter apenas um número entre 1 e 9.

Ex.: Nasceu em Outubro corresponde ao mês 10. A redução teosófica de 10 é 1 + 0 = 1

O 2º Ciclo, também conhecido por Ciclo de Produtividade, começa entre os 25 e os 34 anos, dependendo de cada caso e tem uma duração de 27 anos ou três ciclos de nove anos (ou novénios). Para o nosso exemplo, esta pessoa começou o 2º Ciclo aos 28 anos e terminou aos 54 anos.

O Número Regente do 2º Ciclo corresponde ao Dia de Nascimento, o qual deve ser reduzido teosoficamente, até obter apenas um número entre 1 e 9.

Ex.: Nascido no dia 25, a redução teosófica de 25 é 2 + 5 = 7

O 3º Ciclo, também é conhecido por Ciclo de Realização. Ainda de acordo com o nosso exemplo , o 3º Ciclo teve início aos 55 anos e estender-se-à até ao final da vida na Terra.

O Número Regente do 3º Ciclo corresponde ao Ano de Nascimento, o qual deve ser reduzido teosoficamente, até obter apenas um número entre 1 e 9.

Ex.: Nasceu em 1945, a redução teosófica de 1945 é 1 + 9 + 4 + 5 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1

Portanto, no caso de uma pessoa nascida a 25 de Outubro de 1945, obteríamos a seguinte informação:

1º Ciclo - Ciclo de Formação - 1 - dos 00 anos até 27 anos

2º Ciclo - Ciclo de Produção - 7 - dos 28 anos até 54 anos

3º Ciclo - Ciclo de Realização - 1- dos 55 anos até ao final da vida.