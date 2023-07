Número Regente – 6

A proposta do 6, é sempre uma proposta de harmonia e equilíbrio. Onde algo estiver desequilibrado, seja por excesso ou por defeito, o 6 convida-nos a agir no sentido de buscar essa harmonia, quer ela se relacione com uma questão interna, quer se trate de um evento externo.

Mas essa busca não é uma tarefa fácil, bem pelo contrário, pois o Homem facilmente se ilude, se corrompe, se engana, se trai a si mesmo ou aos outros. A própria dualidade, inerente à nossa espécie, parece mostrar uma pré-disposição para o desequilíbrio ou desarmonia interior, que rapidamente se estende para o exterior, afectando directamente o ambiente envolvente.

O convite do 6 permanece inalterável ao longo dos tempos e das eras, quer o Homem tenha disso consciência, ou não. Ele está lá, agitando a sua bandeira pacífica, terna, bela, amorosa, porém firme e sábia, justa e boa.

O momento conturbado que atravessamos, revelador de um desequilíbrio profundo e que atinge todas as sociedades, culturas e tradições, reflecte as escolhas de uns e o silêncio conivente de outros, numa espécie de jogo do gato e do rato, mas em que muitas vezes o rato se mascara de gato para não ser apanhado.

Assiste-se a uma quase total falta de integridade por parte de uma grande maioria de pessoas, que fingem não ver o que se passa, assobiam para o lado ou defendem o indefensável, para não terem que escolher uma posição. Lembro que “Escolha” de preferência

consciente e responsável, é uma das palavras-chave do Número 6.

Aqueles que resolveram não tomar uma posição relativamente ao que quer que seja, esquecem-se, de que ainda assim, estão a escolher, pois optando por não o fazer estão, naturalmente, a passar a sua responsabilidade para terceiros.

Entretanto, são esses os indivíduos que mais se queixam das circunstâncias que estão a viver, tentando enganar a si mesmos e aos outros ou ignorando completamente que foi escolha sua, deixar a sua decisão na mão de outras pessoas.

Deste modo, o que esta conjuntura numerológica nos mostra é que é absolutamente imperioso que cada um assuma responsabilidade sobre si mesmo, sobre a própria vida e as suas escolhas, e para isso, é de vital importância mover-se para o seu interior e olhar para dentro durante algum tempo.

É importante que o faça em silêncio, para que possa escutar a sua voz interior e assim reflectir e meditar longamente sobre as suas questões mais profundas. Esta é uma forma de aproveitar bem a energia emanada pelo 7, regente do ano 2023.

Muitos frutos poderão ser colhidos após longas e demoradas introspecções, muitas conclusões serão tiradas, as quais surgirão como novas sementes, que uma vez deitadas à terra produzirão fartas e abundantes colheitas.

Como se vê, para que algo se manifeste, se materialize é preciso idealizá-lo primeiro, pensar sobre o assunto, analisar os prós e os contras, olhar para os erros do passado, para evitar novos enganos.

Para colher harmonia e equilíbrio, é preciso, em primeiro lugar, colocar as suas sementes, cuidadosamente, bem no centro do coração e depois deixar que o processo aconteça, que se manifeste, que se expanda até que a nossa vida seja gloriosa harmonia.

Desta forma, Agosto pede serenidade interior e uma pré-disposiç

ão para entrar em estado meditativo muitas vezes ao longo do mês.

Acima de tudo, é importante pensar, antes de falar sobre o que quer que seja, já que de acordo com a conjuntura numerológica actual, as palavras, e também as acções, podem ser mal interpretadas, dando origem a mal-entendidos que dificilmente se resolverão, até porque estes eventos, tendem a ganhar proporções um tanto ou quanto exageradas com bastante rapidez.

Existe uma quantidade imensa de Fogo, oculta por trás destes Números de Água e Ar, que se for mal gerido e mal dirigido, pode resultar numa explosão grave (um acesso de fúria, de raiva, de vingança, etc.), da qual nos iremos arrepender no momento seguinte, por isso, é preciso acautelarmo-nos diante de forças que desconhecemos e com as quais não sabemos ainda lidar.

Nesta medida, aconselha-se o mais possível a buscar equilíbrio e harmonia interna, com muita seriedade, procurando cultivar bons sentimentos e bons pensamentos. É muito importante reflectir e pensar sobre os nossos pensamentos.

Pode parecer estranho, mas reflectir sobre os pensamentos que nos assaltam, pensar sobre o tipo e qualidade de pensamentos que temos ao longo do dia, pode ajudar a detectar e identificar muitos padrões negativos: criticar os outros, julgá-los, entrar em modo de comparação, ter pensamentos autodestrutivos (quantas vezes fazemos mau juízo sobre nós próprios) e assim por diante.

Porém, quando se detecta um padrão negativo ou um pensamento de baixa qualidade, não é razão para ficarmos na vitimização, com pena de nós mesmos, muito menos para ignorar aquilo que já foi “visto” por nós, tentando varrer essa informação para baixo do tapete.

O movimento imediato, consiste em abrir um espaço interno, para observar ainda mais profundamente aquela parte de nós, que finalmente, atingiu a nossa consciência.

É preciso imaginar o esforço que aquela energia teve que fazer, para atravessar tantas camadas, desde o nosso inconsciente mais profundo até chegar a ser um pensamento coerente.

Pode ter demorado várias vidas, mas chegou, e esse esforço tem que ser compensado, pois trata-se de um sinal bastante evidente de que a nossa alma se está a tentar libertar de um padrão que a tem mantido cativa por demasiado tempo.

A alma anseia para se libertar daquelas grades, daquelas peias que lhe roubaram a alegria, a vitalidade, o livre-arbítrio, e a vontade de cumprir o propósito. Uma alma enfraquecida não é capaz de usar os seus atributos para cumprir-se. Mas uma alma luminosa, com um corpo fortalecido é capaz de realizar os maiores milagres.

Votos de um feliz e harmonioso Agosto

Eva Veigas