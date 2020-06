Quantas emoções existem? Conhece provavelmente as emoções básicas: alegria, medo, raiva e tristeza. Sim, estas são as emoções básicas, porém, são muitas mais as que sentimos.

Quando sentimos que as nossas necessidades são atendidas podemos, por exemplo, sentirmo-nos aliviados, confortáveis, solidários, estimulados, curiosos, comovidos, apaixonados ou orgulhos. Em contrapartida, quando as nossas necessidades não são atendidas podemos experimentar sentir ansiedade, frustração, retração, relutância, incredulidade, constrangimento, nojo, cólera, hostilidade ou depressão.

Acredito que por agora já se questione “em que medida estão as emoções relacionadas com a prática mindfull?" Pois é, este é o meu convite, ou a minha proposta para si. O verão chegou, estamos todos desejosos de poder abrandar, agora noutro registo que não o do confinamento obrigatório.

Mas, antes de ir de férias, de ‘tapar o sol com a peneira’, é importante parar para nos sentirmos a sério. São cada vez mais as pessoas que procuram apoio para melhorar a sua saúde mental, contudo, ainda não são todas as pessoas que efetivamente precisam, pois o medo, a vergonha de pedir ajuda acaba por ter mais força.

A saúde mental não se pesa numa balança, não se vê em análises ao sangue, não se observa como uma fratura exposta, então, é natural que não consigamos sentir quem ao nosso lado possa estar a precisar de ajuda.