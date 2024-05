Principal orientação: CÃO DA PRADARIA

Principal desafio: ÁGUIA

É tempo de aprender a render-se.

Temos de fazer a nossa parte no sentido de atingir as nossas metas, mas o Cão da Pradaria lembra-nos que o processo é co criativo.

Aceite que se os seus pedidos ainda não estão a ser atendidos é sinal que não é o momento certo, ou há mais trabalho interno a fazer.

É tão importante aprender a pedir e a fazer as suas preces, como é importante desapegar do resultado e largar a ansiedade em relação a tudo o que ainda está por realizar.

Se já fez a sua parte, agora confie e permita que o Grande Espírito faça a parte dele.

Ele está sempre a zelar por nós e está sempre do seu lado

Ana Paula Lago

