Recomenda: ligação com o divino, elevar os pensamentos, elevar a vibração, fé

Desafio: falta de fé, manter a mente no controlo

A Águia é um dos animais que voa mais alto, mais próximo do sol e que mais se aproxima do Grande Espírito.

Ela voa para planos tão elevados que todas as outras criaturas somente em sonhos conseguem alcançar, e faz sempre o seu ninho em locais inatingíveis no topo das elevadas montanhas.

Em momentos de tormenta, a águia sobrevoa aas tempestades e nunca é atingida por elas, porque sabe que tem sempre a proteção do Grande Espírito.

Ela sabe que tudo tem um propósito e confia totalmente nos Seus desígnios, porque sabe que Ele zela para que tudo aconteça para o nosso Bem Maior e o Bem Maior de Todos.

Dentro de nós também habita essa mesma energia divina que abarca sempre todas as respostas, desde que haja disponibilidade para escutar o coração.

Ao longo de muitas gerações as tribos nativas americanas associaram a Águia à visão, sabedoria e força.

Ela simboliza a capacidade de assumirmos a responsabilidade pelas nossas ações e com isso curar a natureza e a Mãe Terra.

Quase todas as tradições religiosas e espirituais abraçam a Águia como um símbolo de salvação e esperança.

Historicamente, diversas culturas em todo o mundo associam a energia da Águia aos elementos dominantes do sol e do trovão. Um exemplo disso é a mitologia grega. A águia era sagrada para Zeus. Ele muitas vezes assumia a forma de uma águia a fim de controlar os trovões e os raios.

A águia relembra-nos da nossa sabedoria, luz e força interior, que nos permite construir o ninho no topo da montanha e voar acima de todos os desafios, com a confiança de quem sabe que tudo vem no momento certo. O desafio é manter a confiança e a fé de forma consistente.

Quando esquecemos que somos um Ser Divino a fazer uma aprendizagem humana, aqui e agora na Terra, perdemos a ligação com a nossa essência e com as nossas fontes.

A solidão e o medo são pura ilusão. O Grande Espírito nunca nos abandona, mas frequentemente coloca-nos testes, em geral consentidos por nós, com o objetivo de promoverem o nosso crescimento evolutivo.

Para voar mais alto é igualmente necessário ter uma boa ligação com a terra e a águia tem 4 garras, sendo este o número da estabilidade e do enraizamento

Tudo o que está em baixo é reflexo do que está em cima, e o contrário também é verdadeiro segundo Hermes Trimegisto. É importante aprender a amar tanto a luz como a sombra. É isso que faz de nós Seres completos e inteiros, e permite-nos aprender a utilidade de ambas as escolhas.

Neste mês de maio, a Águia recomenda que relembre a sua natureza divina e a sua ligação ao mundo espiritual.

Toda a sabedoria do universo está agora disponível para si, e só terá de procurar no seu coração as respostas que procura.

Aceite o desafio.

Abandone o hábito de ter pensamentos menos elevados, e tome consciência da sua luz.

Não é o momento para ter dúvida. Agora é o momento de voar mais alto, apoiado na sua sabedoria e coragem.

Sinta as asas da águia a conduzi-lo para planos cada vez mais elevados, porque é nesse plano elevado, que estará em condições de fazer as melhores escolhas para o seu Bem Maior e o Bem Maior de Todos. E nunca se esqueça de que jamais estará só. O Grande Espírito está e estará sempre a percorrer o caminho ao seu lado, basta ter fé e confiar.

Aqueles que têm a Águia como animal guia ou no seu Totem, são frequentemente curadores ou estão ligados à cura. Se não é este o seu caso e a Águia está a sobrevoar o seu caminho, fique atento, porque durante este mês, poderá ser convidado a despertar para um poderoso processo de auto cura ou para uma tomada de consciência alinhada com o seu plano divino.

Permitam-se voar acima das nuvens e desfrutem ao máximo desta majestosa e sábia companhia e permitam-se reconectar com o Grande Espírito, porque esse é o maior chamamento da vossa essência. Depois é só deixar a vida seguir o seu fluxo.

AHO

Ana Paula Lago

https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/ana.p.lago.3

Sites : www.comunidadedoser.com