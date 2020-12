O ANJO IMAMIAH rege entre o dia 8 a 12 de Dezembro e a sua essência é Expiação dos Erros que nos leva a procurar a quem prejudicamos e a devolver-lhe o que lhe tirámos. E o erro é encerrar as pessoas em sociedades sectárias e obrigá-las a viver de acordo com um código que lhes coarcta a liberdade emotiva. A batalha termina quando nos libertamos das prisões e inimigos internos e nos devolvemos a nós próprios à liberdade.

Na Invocação pedimos ao Anjo: IMAMIAH, Senhor, que os meus inimigos compreendam que não faço parte do mundo deles; … Quero ser o operário, o operador consciente da construção do Teu Mundo,. o construtor iluminado do Teu Santuário.

Na Exortação IMAMIAH diz-nos: Através de Mim as almas regeneram a sua virgindade.

Eu acolho os que chegam fatigados da sua peregrinação humana e batem à porta do Eterno. Da Eternidade estendo-te a mão para te fazer entrar nas fileiras do Povo Eleito.

Os dons do Anjo IMAMIAH são entre outros: destruir o poder dos inimigos; protecção nas viagens; protecção aos prisioneiros; protege os que procuram a verdade; ajuda a não cair na grosseria, maldade e orgulho.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

anjosdaguarda@sapo.pt.