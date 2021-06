Que seja um Audaz e Feliz Verão para todos e tudo em todas as frentes e mundos!!!

Que seja um maravilhoso e inspirador Solstício!!!!

Que A força do Sol nos traga clarividência e coragem brilhante no caminho.

A celebração do Fruto Amadurecido, do fruto que nós tornámos como seres, como indivíduos, como colectivo e humanidade.

O Solstício, desde sempre, é O celebrar da vida que vive dentro e fora de todos nós.

Honremos a Vida que foi sacralmente depositada em cada um de nós com coragem, criatividade, garra, acção, consciência, amor, fé, voz, som, ritmo e vida!!!!

Tempos em que as Danças dos Céus na Terra estarão exigentes em purga, revisão e olhar nu e cru.

É preciso olhar e ver como chegámos até aqui, como crescemos, como nos estruturámos, como nos expandimos, como aprendemos, como construímos, como apoderámos ou empoderámos.

É preciso olhar, ver e rever, destralhar dentro e fora, tempo de olhar, ver e aprender com o passado no presente, purgar e integrar o necessário para a consciência, responsabilidade e acção do Presente.

Tempos de mergulho intenso nas nossas essências mais profundas, pois é tempo de maturar o Ser Humano que somos. Presentes.

Um doce e forte abraço,

Nádia NadZka

Sobre a autora:

Nádia Nadzka

MULHER Apaixonada pela Vida. Viajou pelo mundo do teatro, música, dança, moda, design e ilustração, grandes Paixões que nunca abandonou, foi aprendendo a simplificar e a fundir ao longo da vida com outras paixões que foi descobrindo. Aluna atenta da Vida e dos seus “mestres”, familia e amigos. Eterna estudante da ancestralidade, estuda, pratica e vive a Arte Xamanica - a humildade, a criatividade, o respeito e Amor pela Terra e tudo o que tem Vida, estuda os Astros, a Natureza, o Infinito Universo e a forma como tudo isso nos influencia, estuda a Natureza humana, desafiando-se e desafiando cada um a olhar-se e a acordar-se. Há cerca de 10 anos que se dedica a criar momentos, experiencias, vivencias que despertem A Vida que existe em cada SER. Dá consultas sobre todos estes temas de forma a ajudar ao Reencontro pessoal.

Dança, canta e toca nas noites lua cheia, em cada mudança de estação e sempre que pode dá voz à celebração, gratidão e União com a Natureza e toda a sua história e sabedoria. Escreve e desenha sobre estes temas. É artesã na Vida e da Vida.

O que a move? Amar, Criando. Honrar A Vida.

"A genuína originalidade de cada um de nós é precisa para compor a melodia na Terra."

