Joana Dias é Astróloga, Taróloga e Consteladora Familiar. Não se considera uma pessoa esotérica mas sim uma solucionadora já que, com as suas consultas de Constelação Familiar, ajuda a alinhar as famílias e as suas relações.

Mas o que é a Constelação Familiar?

Por vezes sofremos de alguns problemas de saúde, desequilíbrios emocionais, dificuldade em relacionamentos, problemas financeiros e não conseguimos perceber o porquê de tudo isto nos acontecer, quando nem sempre fizemos algo para o viver.

O que não sabemos é que poderá estar relacionado com aquilo que a nossa família foi vivendo e passando de geração em geração.

Quando nascemos, pertencemos a uma família, herdamos não só o seu património genético como também as suas crenças e comportamentos. A nossa família é um campo de energia dentro do qual crescemos e evoluímos e onde cada um tem o seu lugar.

Acontece que, nesse campo de energia, é passado o bom mas também o menos bom. Quando existem problemas e assuntos mal resolvidos nas gerações anteriores, acabamos inevitavelmente por sofrer as suas consequências e vivendo as mesmas experiências.

O sintoma, o trauma, o desafio que as pessoas vivem, é tão só uma viagem da energia em si através da linhagem familiar, até chegar a uma pessoa que esteja preparado a curá-lo e findar por aí o sintoma. Este é o trabalho da Consteladora, facilitar esta cura, quebrando o padrão familiar.

Estas sessões podem acontecer em grupo ou individualmente, seguindo algumas etapas e métodos, de forma a esclarecer qual o problema a ser tratado e qual a melhor forma de o tratar.