Segundo os senhores do tempo, os Maias e o seu calendário natural, estamos já sob a influência da Lua do Pavão, a Lunação da RADIAÇÃO.

Por 28 dias e noites somos e seremos trabalhados, desnudados, inspirados, reciclados, questionados sobre o tema: COMO ME POTENCIALIZAR?

Que esta Lunação nos energize, que a radiação electromagnética tão forte que vibra no Universo nos contagie e nos renove ou acorde para os Seres Humanos Vivos e Acordados que Somos. Juntos. Unidos com A VIDA.

Que assim seja.

