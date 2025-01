A semana começa sob as energias de uma bela Lua Nova em Capricórnio, que chega em ótimo aspeto com Saturno em Peixes, indicando dias em que podemos começar a perceber com maior clareza os frutos dos nossos novos esforços e trabalho. Trata-se de uma lunação que há muito não víamos, com energias construtivas que serão derramadas sobre nós. A vida prática torna-se um pouco mais fácil, pois praticamente todos os signos serão beneficiados, mas especialmente aqueles com Sol, Lua, ascendente ou planetas entre os 5 e os 15 graus de Capricórnio, Touro e Virgem, seguidos de Caranguejo, Escorpião ou Peixes.

Estes serão dias em que estaremos mais práticos, organizados e focados nos nossos objetivos, sobretudo no caminho que devemos seguir para os alcançar. O período pode ser extremamente produtivo e proporcionar oportunidades de construir novas estruturas materiais e emocionais. A Lua Nova traz sempre alguma novidade, pelo que este pode ser um momento de novos projetos, novas oportunidades e possibilidades. Contudo, também pode ser uma fase de colheita de projetos a que nos temos dedicado há algum tempo.

Não devemos esquecer que ainda estamos sob a perigosa influência de Marte em Leão, pressionado por Plutão em Aquário, e precisamos de estar atentos à tensão que este aspeto provoca no nosso sistema nervoso, deixando-nos – a nós e aos outros – mais agressivos, impacientes e intolerantes. Durante as celebrações do Ano Novo, é essencial estar atento a acidentes e à agressividade, tanto a nossa quanto a das pessoas ao nosso redor. Marte estará praticamente em oposição exata, um aspeto muito tenso, com o denso Plutão! Não têm sido dias fáceis, e a passagem de 2024 para 2025 será bastante desafiante para muitas pessoas.

Esperemos que não ocorram catástrofes naturais, pois a energia de Marte e Plutão é muito poderosa e pode desencadear sismos, despertar vulcões (o que já está a acontecer) e tornar ainda mais dramáticas e destrutivas as guerras em curso. Esta energia também pode derrubar pessoas no poder, como reis, governantes e CEOs de grandes empresas e organizações. O primeiro dia do ano, em particular, exige cautela. Saturno em Peixes e Júpiter em Gémeos voltarão a encontrar-se num aspeto tenso, provocando em nós uma espécie de cabo de guerra ou balanço entre fé e medo, depressão e euforia, otimismo e pessimismo.

Esta é mais uma energia de tensão poderosa que nos gera muitas dúvidas. Assim, este não é um momento favorável para tomar decisões definitivas, pois podemos vir a arrepender-nos rapidamente. A boa notícia vem de Vénus, que entra em Peixes, um signo onde está exaltada, exibindo toda a sua energia. Vénus em Peixes beneficia-nos a todos, pois estaremos mais sensíveis e abertos ao amor, especialmente ao amor incondicional, que flui livremente dos nossos corações. Vénus em Peixes deixa-nos também mais românticos e dispostos a novas relações, além de beneficiar imensamente as relações amorosas já existentes.

Vénus ajuda a suavizar a densa energia de Saturno em Peixes, que tem impactado intensamente as pessoas deste signo. Pelo menos na primeira semana da sua influência, poderemos sentir esta energia amorosa a fluir sem obstáculos nas nossas vidas.