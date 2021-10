O anjo Mikael rege entre os dias 19 e 23 de outubro e a sua essência é ordem política que permite instaurar na Terra as leis do Céu. Significa o respeito pelas leis divinas e a sua vivência em nós e no nosso viver. Assim, quando a nossa organização interna vem do espírito e não da matéria o cérebro e o coração passam a trabalhar em uníssono. E aí, estaremos em condições de estabelecer na terra a mesma ordem que preside no Céu.

Na invocação pedimos ao anjo: não permitas, Senhor Mikael, que eu seja servidor de outro soberano além de Ti, nem ostente outro poder senão o que vem diretamente do Teu trono. Mantém-me na Tua obediência e não me afastes da esfera do Teu amor.

Na exortação Mikael diz-nos: peregrino, para levares a bem a tua missão, velarei por ti, marcarei em ti o sinal dos eleitos e durante a noite, enquanto dormes, acolher-te-ei em Mim para a tua alma respirar as minhas virtudes. Se caminhares no esteio do meu nome elevar-te-ás acima dos teus contemporâneos e serás semelhante a Deus.

Os dons do anjo Mikael são, entre outros: segurança nas viagens; sorte e destreza numa carreira política; muito tato na diplomacia para detetar os segredos; triunfo nas relações externas dos países; intuição para descobrir os traidores antes que atuem.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

