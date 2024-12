Saturno está tenso com o Sol a trazer limitações no dia a dia, durante esta semana não devemos contar com muitas ajudas.

Vénus em Capricórnio, faz um bom aspeto a Úrano, a trazer a novidade em especial para os signos de Terra, Touro, Virgem e Capricórnio.

Mercúrio está retrógrado em Sagitário, atenção a assuntos relacionados com a lei. Nativos de Gémeos e Virgem podem se sentir eufóricos, contudo a expansão é inadequada.

Marte está em Leão, a dar força e energia a todas as pessoas de Carneiro, Leão e Sagitário. Aumento de carisma e boa disposição vem favorecer a vida destes nativos.

Dia 7 o planeta Marte fica retrógrado, todas as nossas decisões precisam de ser muito bem calculadas. Aumento de tensão, de irritabilidade, pode dar origem a mal-entendidos.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias