O Anjo Haheuiah rege desde o dia 17 a 21 de Julho e a sua essência é Protecção que é concedida aos que involuntariamente prejudicaram os seus irmãos, permitindo escapar ao rigor da lei e à vingança das pessoas contra quem a nossa fúria se levantou. Permite a obtenção da graça e da misericórdia de Deus.

Na Invocação pedimos ao Anjo Haheuiah Se Te peço ajuda e proteção não é para evitar o castigo que os meus actos poderiam merecer, mas para conduzires, sem sobressaltos, à morada onde a Luz é uma força estável. Toma-me sobre a Tua Proteção, Senhor, sê meu instrutor e meu guia!

Na Exortação o Anjo Haheuiah diz-nos: Peregrino, o teu trabalho consiste em saber reconhecer o teu irmão no rosto do teu inimigo; o teu trabalho, consiste em fazer parar o braço que, armado de um machado, vai cair sobre o pescoço do inocente Isaac. Diz-lhes, Peregrino, que para esse sonho de violência e de sangue, a hora do despertar já soou.

Os dons do Anjo Haheuiah são entre outros: proteção dos exilados e prisioneiros; proteção de animais malignos; preserva de ladrões e assassinos e da tentação de viver por meios ilícitos.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

