O Anjo Hahaiah rege desde o dia 27 de julho a 1 de agosto e a sua essência é Ciência Política, permitindo a condução da sociedade com justiça, com sujeição às leis cósmicas. A condução da política faz-se segundo a ordem de valores superiores que permite ultrapassar a lei do mais forte, a do ente por dente, olho por olho; a política norteia-se conforme a justiça divina, em que com triunfa a lei divina, o que é justo e verdadeiro.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Hahaiah permite-me Senhor ser na Terra o depositário da Tua Luz. Entre o Bem e o mal permite-me ser o Ente Justo.

Na Exortação Hahaiah diz-nos: Eu fui programado Peregrino para ser o Campeão das Grandes Causas, o Paladino, para te levar a Luz e o Verbo nos momentos excecionais.

Os dons do Anjo Hahaiah são entre outros: ganhar um processo e obter a proteção dos juízes; proteção na busca da verdade; contemplação das coisas divinas; êxitos na política e na diplomacia; proteção contra conspiradores e traidores.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

