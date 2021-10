O ANJO IEIAZEL rege entre o dia 9 a13 de Outubro e a sua essência é Consolo que sentimos quando algo muito esperado se cumpre e a nossa alma se regozija. Os esforços foram coroados de êxito porque as forças de cima venceram e ocupam o lugar primordial na criação do universo. O Anjo IEIAZEL anuncia o fim da etapa de dissabores, de castigos e o surgimento da aurora que traz o consolo que vem da superação das dificuldades.

Na Invocação pedimos ao Anjo: IEIAZEL acorda-me, Senhor, do sonho da razão; torna fértil o meu entendimento através de aspirações puras. Faz que eu possa oferecer a esta sociedade que me rodeia uma visão equilibrada do Teu Reino.

Na Exortação IEIAZEL diz-nos: Purifica a tua alma, Peregrino, para viveres esse dia de glória plenamente; para poderes compreender, em toda a tua grandeza, o significado da Minha Face.

Os dons do Anjo IEIAZEL são entre outros: ajuda os escritores a editar a sua obra; libertação dos prisioneiros; amor pela leitura e pelo estudo das ciências; protecção contra os pensamentos sombrios e o desinteresse por tudo.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

