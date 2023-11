Veja no Sapo Zen as previsões anuais para todos os signos

Energia Geral de 2024: 8 Caixão

Saímos de um ano com a energia da Cobra que, como percebemos, conferiu uma energia mais fria, mais lógica, exigiu mudanças, a mudança da pele, com objetivos de crescimento e adaptação – não foi à toa que as questões financeiras foram o tema do dia, nada é mais racional do que o dinheiro.

Percebemos pessoas mais viradas para si, algumas em conflito pelo confronto com as próprias sombras, medos e ilusões,

numa preparação para o novo ano de 2024, com a energia do Caixão (ano 8), que tende a representar o culminar de mudanças profundas, e a promover um maior sentido de comunidade, se a energia da Cobra tiver sido bem trabalhada.

Assim, este novo ano, um ano 8, promete transformação, novas oportunidades a sucederem a velhas estruturas que se esgotam e caem, que convida à curiosidade e à criação, pelo que podemos perceber, quase num paralelo com a alquimia, o Caixão como uma incubadora capaz de gerar uma nova vida a partir daquela que terminou.

É, também, um convite à introspeção, uma oportunidade para reavaliar e perspetivar novos objetivos, com uma nova atitude, e uma nova força de vontade, típica de quem soube aproveitar os momentos de descanso. O que nem sempre é pacífico, mas necessário, não se devendo limitar por medo.

Podemos, assim, esperar, novas formas de viver o amor e os afetos, novas formas de comunicar e desfrutar da vida – ainda que isso possa significar, também, comportamentos precipitados, pouco planeados. Todos os movimentos de transformação implicam avanços e retrocessos, defesa e recusa, aceitação e contestação, ou até excessos que podem levar à ridicularização. Contestação dos velhos padrões, dos cânones estabelecidos – movimentos que mostram a vida que preenche a vida, a dinâmica, o constante devir, que dão origem a novos paradigmas.

Deve, sobretudo, ser entendido como uma libertação que prepara a chegada do ano seguinte que promete colheita, com a energia das Flores. Isto é, o que for iniciado ao longo de 2024 tende a dar frutos ao longo de 2025 e seguintes.

Um feliz ano de 2024 a todos.

Joana Ribeiro Fitas

