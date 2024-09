A proximidade de Neptuno, regente de Peixes, aumenta ainda mais essa conexão e necessidade, deixando-nos mais generosos, empáticos e sensíveis, preocupados com a dor da humanidade. Este é um eclipse que nos trará oportunidades de cura, seja emocional, mental ou física, e abre os canais da intuição e espiritualidade. Coletivamente, podemos esperar por eventos relacionados com as águas, com forte tendência para chuvas torrenciais e inundações em vários pontos do planeta, especialmente no hemisfério norte.

Os bons aspetos que faz com Úrano e Plutão prometem alterações positivas e repentinas na vida de todos nós. Será um tempo de transformações na vida pessoal e coletiva. Este eclipse marca o início de uma série de eclipses que ocorrerá no eixo Virgem/Peixes, continuando até 2026. Os signos mais impactados serão Virgem, Peixes, Gémeos e Sagitário, especialmente os que têm Sol, Lua ou ascendente em torno dos 25 graus destes signos.

Vénus, nos últimos graus de Balança, recebe a pressão de Plutão, trazendo uma energia densa e difícil de lidar nos relacionamentos, especialmente os pessoais. Se quiser manter a sua relação afetiva, procure não se deixar levar por essa densidade. Há uma forte tendência para abrir espaço ao ciúme e à possessividade, levando a discussões intensas que podem resultar em rompimentos. É um período difícil para casados e comprometidos. Não é um bom momento para começar novos relacionamentos.

A boa notícia vem do Sol e de Mercúrio nos últimos graus de Virgem, que recebem ótimos aspetos de Plutão e Urano, trazendo mudanças positivas na vida de todos nós. Estaremos mais sensatos e produtivos, especialmente nas questões que envolvem saúde e trabalho, mas a forte influência de Neptuno pede cuidado com confusões e mal-entendidos. No último dia da semana, o Sol entra em Balança, indicando um período em que os relacionamentos ganham importância e destaque.

Estaremos mais abertos ao amor e às amizades, relacionando-nos com mais gentileza e generosidade, e preocupados com a beleza e a estética. A semana promete acontecimentos importantes, especialmente por estarmos sob poderosas energias de transformação e mudanças significativas. Procure meditar todos os dias, pois sob uma forte energia pisciana seremos abençoados com importantes experiências místicas e reveladoras. Uma ótima semana a todos!