O Anjo HARAHEL rege entre o dia 11 a 15 de Janeiro e a sua essência é Riqueza Intelectual em que a Inteligência floresce e se manifesta em Riqueza que exige a sua passagem do Intelecto para o exterior, de forma tão abundante que a temos que partilhar, seja nos negócios, nas relações humanas, no amor, nas finanças, na profissão ou em qualquer outra área.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Dá-me o gosto e o impulso de servir, dá.me o desejo de dar, dá-me a vontade firme e decidida de ser apenas aquele que transmite.

Na Exortação HARAHEL diz-nos: Eu sou aquele que fecunda o que dá com largueza os meios para tudo poder reproduzir-se: as ideias, os sentimentos, os conselhos, as decisões da vontade…. Faz apelo a Mim, invoca-me, e terás em abundância tudo o que desejas…

Os dons do Anjo HARAHEL são entre outros: protege contra a esterilidade nas mulheres; submissão e respeito dos filhos pelos pais; ajuda a administrar os fundos públicos ; ajuda na difusão de obras literárias e operações de bolsa; protege contra a bancarrota e as delapidações.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo