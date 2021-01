O Anjo YEYALEL rege entre o dia 6 a 10 de Janeiro e a sua essência é Fortaleza Mental que permite que o guião da nossa vida decorra conforme a lei divina e que a nossa vida transcorra por leitos justos. Assim, dominamos com a mente as paixões, filtrando-as e eliminando tudo o que nos lançaria para o injusto, conduzindo-nos em justiça, harmonia e rigor.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Livra-me, Senhor, da violência e faz que a todo o momento eu seja mais capaz de ceder do que de destruir.

Na Exortação YEYALEL diz-nos: Para a inteligência estar presente, aprende a Minha Arte, Peregrino, e em tudo o que fizeres colocarás uma ideia, um propósito, que vá alem da realidade material.

Os dons do Anjo YEYALEL são entre outros: cura de doenças e de mau olhado; combate as tristezas e consola contra as penas; confunde os malvados e os falsos testemunhos; dá soluções lógicas para os problemas concretos da vida; protege contra a cólera e o desejo de acabar com tudo.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo