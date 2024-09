Considera-se uma pessoa feliz? Ou já se esqueceu do seu significado? Tem-se preocupado em alcançar objetivos que não sejam apenas metas de trabalho? Tem pensado nos seus sonhos e criado um caminho para os concretizar? Ou sente-se frustrado, triste, desmotivado e sem energia?

Quantas vezes por dia lembra-se que o Universo está ao seu lado e que está lá para que se una a ele e conquiste o que verdadeiramente lhe faz feliz? Quantas vezes por dia se lembra que somos nós os responsáveis pela construção do nosso futuro, tal como fomos nós que construímos o nosso momento presente através dos nossos pensamentos, palavras e ações?

A nossa vida é feita de hábitos; vivemos mais seguros quando temos hábitos saudáveis, construídos e controlados por nós. Por isso, criei um guia prático de bons hábitos que podem ajudar na construção de um dia-a-dia de paz e tranquilidade.

Que tal assumir, de uma vez por todas, a responsabilidade por uma vida agradável e feliz?

Escolha sofrer menos por coisas, situações passageiras ou sem importância

Aprenda a lidar de forma mais tranquila com situações inesperadas. Não se esqueça que a única certeza que temos é que tudo passa e muda constantemente. Aprenda a não se desesperar com as adversidades e frustrações. Não perca a razão face o inesperado e pense antes de agir de forma impulsiva. Respire fundo, reflita e só depois de retomar a razão, tome a decisão adequada.

Entenda que a maior lei que rege a nossa vida neste planeta é a lei da impermanência, que nos diz que tudo é transitório, nada é permanente

Tente compreender esta lei com a razão e com o coração. Entenda que a vida é uma grande roda na qual estamos todos ligados: num momento estamos em cima e, quando lá estamos, devemos ter plena consciência de que, em breve, estaremos a fazer o movimento descendente. Procure não deixar passar as oportunidades e as bênçãos que tem recebido. Quando sabemos que o inverno vai chegar, é melhor deixar alguma lenha guardada para nos aquecer.

Procure pelo prazer

Não se submeta à vontade de pessoas que não se importam consigo. Ame-se, cuide-se e não se violente a fazer o que não gosta. Diga não quando for necessário. Respeite-se.

Se a vida lhe dá um limão, faça uma limonada

Pare de se queixar pelo que não tem, pare de olhar para o que lhe falta. Aprecie o que a vida lhe oferece. Se achar pouco, comece desde já a construir um novo futuro, com mais abundância e prosperidade. A queixa faz parte do seu lado infantil ainda não superado, ainda dependente. Se a sua vida não está de acordo com o que deseja ou acha que merece, faça melhor daqui para a frente. Mude.

Procure ocupar-se de poucas coisas no seu dia-a-dia e tenha cuidado com a tendência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pois isso gera ansiedade e intranquilidade

Lembre-se de que o tempo está a nosso favor. Não tente atropelá-lo, porque isso é uma forma de tortura auto-imposta. Procure tranquilidade, seja mais amoroso consigo mesmo, observe os seus limites e respeite-os.

Procure encontrar dentro de si pensamentos de paz e serenidade

Saia conscientemente de um estado de desassossego. Comece a respirar mais profundamente, diminua o seu ritmo ao caminhar e o ritmo dos seus pensamentos. Momentos de descanso e de ócio são amplamente benéficos e saudáveis.

Aceite a vida com o que ela tem de melhor e de pior

Aceite as adversidades e pare de achar que é a única pessoa com problemas no planeta. Acredite, existem pessoas que, neste exato momento, estão a sofrer muito mais do que você. Busque a compreensão e a aceitação, assim, encontrará serenidade.

Pratique a simplicidade

Se for preciso, diminua o tamanho da sua ambição ou, pelo menos, dê um prazo maior para conseguir o que deseja. Será que precisa de tudo o que a sociedade lhe exige? Procure ser simples e natural ao falar, ao vestir e ao pensar. A vida é só uma e o seu momento é agora.

Viva cada segundo ao seu tempo, um dia de cada vez

Desenvolva a fé e a certeza de que a vida caminha por si só, independentemente do nosso controlo. Entregue a sua vida a Deus, ao Universo, a uma Inteligência, a uma Consciência Superior ou a qualquer força em que acredite. Confie e vai surpreender-se com os resultados.

Fique atento às pessoas ao seu redor, pois a grande maioria está frustrada e insatisfeita, carregada de ambição de poder e dificuldades em amar e relacionar-se desinteressadamente

Não se submeta aos humores dos outros. Seja você mesmo e viva, independentemente do que os outros são e do que sentem em relação a si.

Busque e trabalhe pela sua independência

Conte consigo mesmo na construção da sua felicidade. Quando aprender a amar-se, tudo lhe será dado. Tenha cuidado com o narcisismo, não seja egoísta. Olhe para os outros da mesma maneira que olha para si: como seres humanos com necessidades e medos.

Pare de fazer planos a longo prazo; dessa forma perde o controlo sobre os seus passos

Faça planos anualmente, assim consegue organizar os seus passos e cada decisão que deve tomar para conquistar as suas metas.

Tenha como objetivo melhorar o que tem de pior e aperfeiçoar ainda mais o que tem de melhor

Mas nunca se esqueça de ser muito amoroso consigo mesmo. Aceite os seus limites, mas não acredite que não pode fazer melhor.

Pensa na morte? Pois deve pensar!

É mortal, sabia? Nenhum de nós escapará desse momento; é o nosso destino. Mas não pense na morte de forma mórbida, mas sim, como a finalização de uma história de luta, perdas e conquistas.

Aprenda a envelhecer com dignidade

Cultive a sua alma, as suas melhores qualidades, o amor que traz dentro de si. Cuide de si mesmo, das suas emoções, da sua mente e do seu corpo, sem neuroses, sem obsessões. Seja feliz!