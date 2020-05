Vénus era a deusa romana do amor e por esse motivo deu nome ao planeta que, segundo os primeiros astrólogos, se percebeu ter um impacto mais direto sobre tudo o que diz respeito às questões afetivas da vida humana. A posição de Vénus num Mapa Astral demonstra de que forma a pessoa lida com os afetos e com a sua relação com os outros, quais são as suas expetativas em relação ao amor, a sua postura em matéria de relacionamentos e de que forma expressa a sua emotividade. Enquanto que a Lua expressa a maneira como lidamos com as nossas emoções, Vénus representa a maneira como as expressamos e, sobretudo, como as vivemos no contacto com os outros.

De cada vez que Vénus fica retrógrado, as questões afetivas sofrem um certo turbilhão. Este fenómeno é famoso por trazer de volta amores que ficaram por resolver, emoções que estavam guardadas no fundo da alma, anseios que não tínhamos consciência que tínhamos.

Neste ano, dado o contexto tão peculiar em que nos encontramos, estamos todos a lidar com as emoções de uma maneira mais próxima, na medida em que estamos circunscritos ao espaço das nossas casas, do trabalho e das tarefas que temos de fazer no exterior. O facto de não podermos socializar ou passear faz com que, naturalmente, tenhamos de enfrentar diariamente o encontro connosco mesmos. Portanto, encontramo-nos num equilíbrio mais instável, na maior parte dos casos, mas que é também propício a que compreendamos melhor quem somos e de que precisamos. Vénus retrógrado vem, pois, ajudar-nos nesse sentido.

Vénus estará retrógrado entre os dias 13 de maio e 25 de junho, num momento em que também os dois grandes protagonistas do ano astrológico - Plutão e Saturno - estão já retrógrados. Júpiter, que também está em destaque, ficará retrógrado também ainda este mês. O que podemos, então, esperar deste conjunto?

Vénus retrógrado representa uma espécie de renascimento emocional. Enquanto este trânsito dura, temos a oportunidade de curar velhas mágoas e feridas antigas. Para que essa cura possa ser feita, é provável que aquilo que precisa de ser superado reapareça, o que faz com que voltem ao de cima dores que estavam esquecidas. Onde houver falhas na nossa relação com os outros, elas terão de ser corrigidas.

Vénus encontra-se em Gémeos e, ficando retrógrado a 13 de maio, faz-nos questionar os assuntos do coração. A energia de Gémeos, que é mais mental do que emocional, ajuda-nos a indagar, a remexer nas motivações mais profundas e nas bases em que assentam os nossos sentimentos, ajudando-nos a compreender melhor por que motivo reagimos de determinada maneira a um certo estímulo. Uma vez que a influência deste planeta é geralmente apaziguadora, teremos maior facilidade em aceitar, perdoar, e seremos até mais condescendentes connosco mesmos.