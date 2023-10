Poesia dos Céus /Skies Poetry: Semana do eclipse do Sol/Lua Nova em Balança, a 14/10/2023

Como se tem sentido?

Vénus que rege o Sol em Balança, e o eclipse solar /Lua Nova de Balança dia 14 Out, acaba de sair da oposição a Saturno. Momento sério, que nos remete para as dificuldades da arte de saber amar. Que nos insta a aceitarmos evoluir através das limitações presentes. Em 23 jan 2023 deu-se a conjunção: o que estava a ser-lhe pedido para amadurecer nessa altura, que agora está evidente, consumado, exposto?

No dia 22 Março 2924, eles fecham este ciclo e iniciam outro, a 12 graus de Peixes, com o Marte no grau onde agora eles se opuseram! Vão ser reactivados estes assuntos, mas desejo que o sejam como alavanca para a cura, mais amor próprio, mais maturidade relacional, maior estabilidade emocional. É para isto que serve a Astrologia, oferecendo-nos a Sabedoria dos seus ciclos que passajamos, para trás e para a frente, como quem passa o Tempo a ferro (e às vezes queimamo-nos mesmo, mas fica a memória da lição).

Saber do nosso valor, mesmo quando “os outros” não no-lo espelham. Acreditar no nosso projecto de Vida, mesmo quando não vem validação externa; este breve trânsito apela a este rigor, à responsabilidade pela nossa própria evolução, ao assumir do trabalho necessário para concretizar talentos, visões, sonhos.

A Vénus regendo a cauda do Dragão, com o Marte conjunto a esta, pode trazer-nos velhas alianças, antigas parcerias de qualquer tipo - seja porque nos convidam, ou porque os contactamos de novo. Diga Sim, ao que lhe fizer sentido.

Plutão entrou dia 11/10 a directo, remexendo nestes Céus desafiantes, o tema do Poder nas nossas civilizações. Conflitos de poder a que Marte, o Deus da Guerra, entrado no seu reino de Escorpião exacerbam acicata, com gasolina numa fogueira. Acabado de sair da conjunção com o nodo norte em quadrado a Plutão dos infernos, repescou velhos ódios, re-polarizou conflitos, soltou destruição. O uso construtivo de tanta energia, é sobretudo para nos domarmos a nós mesmos, para cozer o instinto cru da violência, com o fogo da consciência. Usemos esta poderosa energia disponível para nos melhorarmos -física, emocional, mental e espiritualmente. Conhece melhor uso? É um contexto extremamente favorável para perder vícios, libertar adições, adoptar bons hábitos.

Há momento sem que temos que pôr em práctica tudo o que aprendemos. Em que a nossa fé é testada.

Os conflitos deflagrados tendem a manter-se - até porque a vigência mínima do eclipse de dia 14 para 15/10, é de 6 meses. Não significa que a guerra explodida no Médio Oriente dure isto, mas estas configurações lançaram o mote dos próximos tempos; mesmo no que ocorre os bastidores.

Sim, o Quíron está entalado entre a quadratura de Plutão e a oposição à lunação: as feridas das nossas guerras, pessoais e coletivas, estão à vista. Sarar requer tempo, compromisso, paciência, resiliência e digo eu, alguma graça divina. A regente deste eclipse, Vénus (e dos próximos, com Marte) tem um trígono aplicativo a Júpiter: pode ser que apoios, alguns recursos, proteção, cheguem para aliviar sofrimentos, acrescentar sentidos, mitigar agruras. Em sêxtilo a Marte, há uma (moderada) oportunidade de melhorias, através de uma acção concentrada, de um esforço consistente, de um processo sério e profundo, de compromisso com a mudança. Sem ir com demasiada sede à fonte. Em todos os temas da lunação, que Vénus rege: alianças, parcerias, relações, finanças, estilos de viver, valores, recursos… E sem atalhos, sem queimar etapas.

Os antigos avisavam para não olharmos directamente os eclipses… no dia 14/10 faça algo para assinalar este novo momento de sementeira. Sugiro que seja um ritual mais interior, que abra um espaço mais profundo em si, para que a presença do Mistério se possa sentir melhor.

É da hora mais escura, que nasce a madrugada.

Que o Céu abençoe e inspire a humanidade.

Com Amor,

Vera Faria Leal

