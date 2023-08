Lua Nova a 23.º de Leão, dia 16 às 9h38 GMT

A predominância do elemento fogo nesta lunação, em quadratura crescente com o elemento terra do signo de Touro e com os planetas de tónica Yang aí presentes - Júpiter e Úrano, fazem com que este período de aspetos tensos manifeste alguns tipos de excessos e uma certa imprevisibilidade no que diz respeito a movimentos coletivos e sociais.

O signo de Leão pede supremacia e domínio, e no seu aspeto de sombra pode manifestar alguma devastação e instintos primários, mas se nos centrarmos mais no seu aspeto de luz temos: irradiação, generosidade, sinceridade, expressão amorosa e lealdade ao que é real e autêntico.

Este é um bom período para nos apaixonarmos essencialmente por nós e por todos os que vibram e ressoam na nossa dimensão. Amar a vida e tudo o que nos leva a expandir e a expressar o nosso chacra cardíaco.

O trio Sol. Lua e Vénus em conjunção em Leão serviria para encontrarmos concordatas, armistícios, paz e solidariedade na Terra se os nossos Egos vibrassem mais no cardíaco e menos no plexos solar.

A guerra dos egos continuará, porque é muito difícil abdicar do poder pessoal centrado no eu, dos grupos egocêntricos, das sociedades, dos países, dos governantes...

O grande trígono de Terra formado por Mercúrio e Marte em Virgem, Júpiter e Úrano em Touro, Plutão em Capricórnio seria fantástico se todos estivéssemos a produzir para uma economia ecológica e sustentável em prol do bem comum. De momento, estamos a dar conta de uma série de imprevistos, de desequilíbrios, seja no clima, na economia, ou na eclosão de fenómenos naturais, há aspetos que se manifestam e saem dos quadros lógicos do pensamento linear. Além disso, Saturno e Neptuno em Peixes estão sempre a relembrar-nos que é necessário religar-nos a uma ordem maior se queremos evitar a proliferação de mais descalabros e sofrimento.

O Nó lunar norte em Áries em trígono à lunação de Leão, estimula a nossa capacidade para levarmos a cabo iniciativas que estão em sincronia com a nossa verdadeira natureza e assim contribuímos também para a melhoria do todo.

Luis.Resina

16-8-23

