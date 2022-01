Mercúrio continua retrógrado até ao dia 4 de Fevereiro, atenção por isso ao poder da palavra, do pensamento. A importância de reler, rever, corrigir, explicar de novo, acentua-se.

Dia 23 assinala o dia mundial da Liberdade e uma lua em Balança, sinónimo disso mesmo é compatível com o Sol que anda por aquário e que reforça esta necessidade de independência e de grito.

A energia de Urano, traz mais rapidez aos nossos dias, mas também devolve mais inquietação, rebeldia, o não aceitar estar limitado por nada. Há a necessidade de mudança, de movimento, de ação. Não nos satisfazemos com o que foi antes definido ou com critérios exteriores. A visão do mundo é maior.

24/1: Marte entra em Capricórnio (está em exaltação). É hora de mostrar que temos controle na nossa vida. Traz mais determinação, ainda que as nossas vontades não estejam expostas ou visíveis aos olhos dos outros. Semana de maior ambição e em que é necessário estar seguro antes de avançar.

25/1: Lua Minguante em Escorpião. É preciso por vezes que a ferida doa para que possa ser tratada. Olhar a origem para que depois haja mais força de poder ser tratada é importante estes dias. Semana que convida a parar, refletir e sentir. Não vale a pena lutar contra.

26/1: Marte em Capricórnio faz sextil com Júpiter em Peixes, que, por sua vez, faz sextil com Urano em Touro

29/1:Vênus volta a passo direto em Capricórnio.

Alexandra Ramos Duarte