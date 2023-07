Veja no Sapo Zen os vídeos com as previsões para todos os signos

O sol acabou de entrar em leão dia 22, trazendo aos nativos de fogo mais garra e iniciativa nas suas vidas, mas possíveis confrontos (dada a presença de Urano que se liga a Mercúrio) com algumas pessoas, uma vez que a sua energia está mais forte, decidida e frontal.

Dia 25 a lua começa a crescer em Escorpião.

Lua da profundidade, da intuição, do saber da alma, lua das transformações e mudanças voluntárias ou involuntárias. Traz o ímpeto de realizar metas pessoais e avançar.

Dia 27 Mercúrio faz ligação a Vénus em Leão onde está também o Sol trazendo uma necessidade de abordar temas ou situações que realmente gostaríamos e precisamos de ver na nossa vida.

Dia 28 Mercúrio chega Virgem, devolvendo uma maior necessidade de tomar decisões, fazer planos.

Ponha de lado tanto julgamento e crítica para poder avançar.

Não se trave no mental. Usem-no a vosso favor.

Este movimento permite tornar a ver a situação de forma mais racional.

Boa Semana!

Alexandra Ramos Duarte