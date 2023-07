A partir de 1 de Julho e até quase ao final do ano estaremos a viver a retrogradação de Neptuno, um planeta que é a oitava de Vénus, ou seja o planeta que fala do amor incondicional, discursa sobre liberdade, e mostra-nos o que é o amor profundo, seja ele de igualdade, seja o amor que nos faz sonhar com uma vida melhor.

A pergunta que se impõe é: porque é que na astrologia atribuímos a ilusão e os sonhos a este planeta?

Neptuno é o planeta regente do signo Peixes, e como se costuma dizer em linguagem astrológica, Neptuno é um planeta geracional, está tão longe da terra que não afeta a nossa vida pessoal diária (como por exemplo Mercúrio) mas sim, impacta toda uma geração.

Quando este planeta está retrógrado, ou seja, quando parece que anda para trás sob o ponto vista da terra, significa que ele está mais próximo do nosso planeta e por isso o impacto nas nossas vidas é mais sentido.

Nos próximos meses vai impactar cada signo de uma forma diferente, e por isso vai nos fazer questionar a nossa fé, vai nos fazer questionar aquilo em que acreditamos, e vai nos dar um determinado empurrão para termos fé em nós sem a necessidade de seguir falsos profetas, quase como se este planeta te gritasse ao ouvido: “acorda chegou a hora de sonhar”.

Se não sabes onde tens este planeta no teu mapa astral, fica mais difícil perceber qual é a área da tua vida que vai ser impactada, mas uma coisa é certa todos nós receberemos esta influência, pois este planeta está a passar a constelação do signo peixes, e basta saber onde temos temos peixes no mapa.

Esta energia pede ainda uma conexão maior com o divino, com o nosso propósito e com os nossos sonhos.

Este planeta também é conhecido pelas ilusões que provoca, porque no fundo a grande dualidade aqui inscrita é a permissão para que seja feito algo com trabalho, amor e dedicação.

Sonhar é bonito, concretizar o sonho dá trabalho.

Estaremos nós prontos para trabalhar pelos nossos sonhos estes próximos meses?

A preguiça vai duplicar, os sonhos vão aumentar, mas uma coisa é certa: se estivermos prontos a navegar as marés de Neptuno, não há onda que nos derrube. Haja força, foco e fé.