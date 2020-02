Todos os planetas giram à volta do Sol, pelo que nenhum pode ser retrógrado. O movimento retrógrado de um planeta não passa de uma ilusão de ótica. Designa-se assim porque como nos localizamos na Terra, às vezes parece-nos que um planeta para e retrocede. O movimento direto é quando nos parece que ele volta a parar e avança.

Durante um período retrógrado não se aconselham empreendimentos, mas antes o seu estudo e preparação e só levá-los à prática quando Mercúrio passar à fase direta. Todos os anos Mercúrio fica três vezes retrógrado. Designamos de Pré-Retrógrada a altura em que abranda antes do período retrógrado. Uma vez que Mercúrio começa a perder potência são desaconselhados novos empreendimentos.

Segue-se o Pós-Retrógrado, período durante o qual Mercúrio ainda gira lentamente e provoca o abrandamento dos projetos iniciados. Assim, enquanto Mercúrio está retrógrado, deve-se fazer uma pausa em termos de novos projetos. Na verdade, Mercúrio continua a girar à volta do Sol, sempre na mesma direção e mais ou menos com a mesma velocidade. Mas conhecermos os períodos de retrogradação de Mercúrio pode ajudar-nos a planear os projetos com antecedência de modo a que sejam bem-sucedidos.

Em 2020 Mercúrio fica retrógrado três vezes: em fevereiro de 2020 no signo Peixes; em junho de 2020 no signo Capricórnio e em outubro de 2020 no signo Escorpião.

Mercúrio Retrógrado, o que é?

Todos os planetas do sistema solar giram à volta do Sol na mesma direção, cada um com uma velocidade diferente. A órbita de Mercúrio demora 88 dias, pelo que quatro órbitas de Mercúrio à volta do Sol equivalem a um ano terrestre.

De vez em quando, Mercúrio e alguns planetas parecem abrandar, parar e mover-se lentamente para trás durante semanas: tal fenómeno designa-se por retrógrado. Depois, parece que para de novo e retoma o rumo, avançando lentamente – o que se designa por movimento direto. Por fim, parece que Mercúrio retoma a sua velocidade orbital normal.

Este fenómeno ocorre por que motivo? Porque como Mercúrio viaja a uma velocidade superior à da Terra, periodicamente apanha-a e ultrapassa-a. Quando Mercúrio “fica retrógrado”, tal não significa que abrande, pare e retroceda. Apenas parece que o faz. O fenómeno retrógrado tem a ver com a velocidade relativa da Terra e de Mercúrio, assim como a sua afinidade recíproca num determinado ponto das suas órbitas. Todos os anos há três períodos retrógrados com a duração de três semanas cada.

Sabia que…

Quando Mercúrio fica retrógrado, tal fenómeno possibilita-nos corrigir o atual curso de acontecimentos e reajustá-los se necessário. Neste período, em que se podem resolver os mal-entendidos numa relação, a verdade vem à tona, doa a quem doer. E porque nos permite analisar os planos da nossa vida, assim como revê-los e corrigi-los, em vez de aziago, consideremo-los uma bênção caída dos céus. Por trás de cada nuvem há sempre um pedacinho de sol a brilhar.

O que significa planeta retrógrado em astrologia?

Quando um planeta está retrógrado, convida-nos mais à contemplação, a tomar decisões firmes sem ir na conversa de terceiros. Um planeta retrógrado no nosso mapa astral expressa-se de um modo mais pessoal e não está ligado ao mundo exterior. Se um planeta em trânsito estiver retrógrado somos convidados a fazer uma análise mais profunda da situação atual.

Na mitologia astrológica, Mercúrio é o mensageiro dos deuses, pelo que rege tudo o que se relacione com a comunicação, como é o caso de:

Assinatura de contratos;

Aulas, escolas e universidades;

Enviar/receber correspondência;

Meios de comunicação (computadores, telefones ou satélites);

Viagens e meios de transporte, sejam carros, bicicletas, comboios, aviões, navios, etc.

Durante o período retrógrado de Mercúrio, é aconselhável não desempenhar as seguintes tarefas, pois podem causar problemas:

Publicidade/comunicações;

Tomar decisões importantes;

Comprar ou investir em meios de comunicação;

Assinar acordos ou contratos importantes;

Iniciar negócios;

Enviar correspondência importante ou outro tipo de mensagens;

Iniciar projetos pedagógicos;

Iniciar empreendimentos novos.

Mas considera-se que o período retrógrado de Mercúrio é excelente para:

Avaliar e rever planos;

Recuperar negócios antigos;

Proceder a uma limpeza, em termos de objetos que já não se usam e de ideias;

Fazer uma análise aprofundada das questões.

Falamos em termos genéricos. Isto porque há pessoas extremamente sensíveis aos períodos em que Mercúrio está retrógrado e outras que nem reparam. Assim, o que fazer no caso de algum membro da nossa família ou amigo ter nascido durante um período retrógrado de Mercúrio? Não se preocupe nem esmoreça. Também há um elevado número de pessoas muito inteligentes a nascer durante esses períodos e em geral a revelarem-se grandes pensadoras. Também são muito individualistas. Reúnem todas as informações que circulam à sua volta e chegam a uma conclusão por si mesmas. Não é fácil influenciá-las. Possuem o condão de encarar as coisas por uma perspetiva diferente, conseguem ver o que subjaz o problema.

O que se deve fazer antes dos períodos retrógrados?

Conclua os projetos ligados à comunicação;

Alargue o período de viagem, se estiver a fazer alguma;

Faça uma cópia de segurança do disco rígido ou de outros dados vitais;

Efetue as reparações necessárias em relação à casa/equipamentos.

O que se deve fazer durante os períodos retrógrados?