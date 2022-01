Mercúrio fica retrógrado no dia 14 de janeiro e está no signo Aquário, o que potencia o risco de haver problemas na comunicação. Prepare-se!

Mercúrio era, na Mitologia romana, o mensageiro dos deuses. Segundo a Astrologia, o planeta Mercúrio influencia a comunicação e o plano mental, sendo aquele que tem um movimento mais rápido, não só porque é o mais pequeno do sistema solar como, também, porque é o que se encontra mais perto do sol, percorrendo uma órbita menor. É por ter uma órbita mais pequena que a da Terra e ser mais rápido que fica retrógrado com alguma frequência — um planeta fica retrógrado sempre que, quando visto da Terra, parece estar a mover-se para trás (o que significa, apenas, que a Terra "o ultrapassou" na sua órbita, afastando-se dele — os planetas não andam para trás!).

Mercúrio retrógrado adverte sempre para a possibilidade de haver problemas e falhas nas áreas por ele regidas — a comunicação, as trocas comerciais, as ideias, o ensino, os documentos, as tecnologias ligadas à partilha de informação.

Mercúrio é o planeta regente de 2022 — cada ano tem a regência especial de um planeta — e fica pela primeira vez retrógrado este ano no dia 14 de janeiro. Uma vez que está em Aquário, um signo especialmente ligado também à comunicação e às tecnologias, aumenta a probabilidade de haver problemas relacionados com a informação, as telecomunicações e, também, com as ideias e os ideais — porque Aquário é, em sentido geral, o signo contestatário, o rebelde do Zodíaco.

Mercúrio está retrógrado entre 14 de janeiro e 3 de fevereiro, deixando Aquário e entrando em Capricórnio no dia 27 de janeiro, deslocando o nosso foco para a vida financeira, os assuntos burocráticos, os aspetos relacionados com o trabalho, os negócios, o poder.

Sempre que Mercúrio está retrógrado a energia dominante incentiva-nos a parar para pensar. Porque rege o mundo das ideias, Mercúrio retrógrado aconselha-nos a ponderar, a analisar de forma mais atenta, e também a cuidar melhor da nossa saúde mental. Tudo o que diz respeito aos pensamentos é posto em pausa, e isso acontece, muitas vezes de forma forçada. Quando não sabemos parar, a própria vida apresenta-nos obstáculos que nos obrigam a abrandar o passo, contratempos que precisamos de resolver e desafios que nos fazem ver as situações sob novas perspetivas.

Uma vez que, até ao dia 29 de janeiro, também Vénus está retrógrado, sendo que este planeta governa os sentimentos e o mundo afetivo, é provável que neste período em que Mercúrio e Vénus estão ambos retrógrados — entre 14 e 29 de janeiro — tenhamos de lidar com mal-entendidos nas relações e seja posta em destaque não só a comunicação a dois, que não será fácil, como também os nossos processos mentais que condicionam a nossa vida amorosa, as crenças que alimentamos e que determinam a forma como vivemos e expressamos as emoções e os sentimentos. Este não é um período favorável para iniciar um relacionamento — o que não significa que, caso isso aconteça, ele não seja feliz ou duradouro — pois indica que haverá potenciais obstáculos que terão de ser ultrapassados, havendo também a possibilidade de se alimentar uma fantasia que está distante da realidade. As palavras podem ser mais encantadoras do que aquilo que as ações concretizam e pode haver dificuldade em gerir as emoções e ter certeza a respeito dos sentimentos e dos passos que se deseja dar.

Como aproveitar este período em que Mercúrio está retrógrado?

- Procure melhorar a forma como expressa as suas ideias;

- Explore novas maneiras de abordar as situações;

- Preste mais atenção ao seu diálogo interior, àquilo que pensa e ao que diz a si mesmo;

- Reformule os seus pensamentos de modo a que eles sejam mais coerentes com aquilo que realmente deseja para si e para a sua vida;

- Aprimore a comunicação, detendo-se mais tempo nas situações e não querendo apressar o desenrolar dos acontecimentos;

- Descubra novas capacidades dentro de si, explorando recursos mentais novos.

Enquanto Mercúrio está retrógrado, tenha mais cuidado com:

- As mensagens trocadas, já que há maior risco de haver falha na comunicação;

- Compras, principalmente se forem feitas online, uma vez que pode haver extravios e enganos;

- As ideias que expressa e a maneira como o faz;

- Aquilo que diz no trabalho, pois as suas palavras podem virar-se contra si;

- Os investimentos financeiros, especialmente depois do dia 27, quando Mercúrio retrógrado entra no signo Capricórnio;

- Os compromissos que assume e as suas responsabilidades, uma vez que eles podem tornar-se mais pesados ou trazer-lhe algumas consequências inesperadas e menos positivas;

- As suas ações, para que elas não contradigam as suas palavras, já que isso ser-lhe-á cobrado.

Neste período, os signos que podem sentir de forma mais intensa os efeitos de Mercúrio retrógrado são:

- Aquário

- Capricórnio

- Leão

- Caranguejo

E também os signos regidos por Mercúrio:

- Gémeos

- Virgem

Com menor intensidade, estes signos também podem ser afetados:

- Escorpião

- Touro

- Balança