A Lua Cheia representa o ponto máximo de energia ao longo do ciclo lunar, razão pela qual é sempre um período em que há maior propensão para haver acontecimentos inesperados, para que as emoções se manifestem de forma mais intensa, para ter insónias e para que de um modo geral possa sentir-se mais agitado, nervoso ou inconstante.

A 20 de outubro a Lua Cheia encontra-se no signo Carneiro, o primeiro do Zodíaco, o que provoca uma dupla carga energética — tanto a da Lua Cheia como a do próprio signo, que se caracteriza por ser especialmente ardente, impulsivo e impetuoso.

A Lua Cheia em Carneiro centra a nossa atenção nas nossas necessidades e no nosso sentido de identidade. Podemos manifestar de forma mais assertiva — e, por vezes, até explosiva — aquilo que queremos, o que nos falta, o que ambicionamos. Carneiro destaca-se pela intrepidez com que se lança nos desafios, pelo entusiasmo e pela garra que demonstra e pela paixão que põe em tudo aquilo em que se envolve. A Lua Cheia neste signo põe em destaque estas caraterísticas e deixa-nos mais ousados e mais determinados na conquista das nossas metas, embora também possa fazer com que seja mais difícil dosear a nossa energia e com que a vaidade e até uma certa arrogância tomem conta das nossas atitudes.

A Lua Cheia em Carneiro é muito favorável para:

— avançar com um projeto pessoal;

— trazer mais paixão e sentido de propósito ao nosso dia a dia;

— reacender um romance, tornando-o mais intenso;

— todo o tipo de conquistas;

— quebrar barreiras e superar bloqueios, fazendo algo que exige coragem.

Neste período tenha mais atenção às suas atitudes, pois elas podem facilmente cair no excesso e no exagero. Modere as suas palavras, combatendo a impulsividade, para evitar dissabores e para não magoar quem está perto de si. Pode sentir-se mais instável, tendo dificuldade em concentrar-se nas suas tarefas e sentindo-se aborrecido perante situações repetitivas ou funções rotineiras.

Se puder, faça algo novo, diferente do que é habitual ou que nunca tenha feito antes. As aventuras e novas experiências estão favorecidas nesta fase, especialmente se elas implicarem vencer o medo e superar-se a si próprio. Estão, também, favorecidas as atividades sociais, ainda que seja necessário continuar a manter uma atitude de prudência em questões de saúde e segurança.

A Lua Cheia em Carneiro opõe-se ao Sol em Balança, o que nos faz questionar o nosso papel na relação com os outros. É necessário esclarecer e definir os nossos limites face aos do outro, tanto na esfera sentimental como em parcerias profissionais e de negócios. O Sol em Balança apela à justiça, ao equilíbrio e à ordem, mas a Lua Cheia em Carneiro lembra-nos dos nossos direitos e do nosso valor, fazendo-nos afirmar de forma mais firme aquilo que também é um direito nosso.

As questões de poder podem ser postas em destaque, sendo necessário manter um equilíbrio que evite a tirania ou o excesso de domínio de uma das partes. Esta fase vai também ajudá-lo, por outro lado, a compreender de forma muito clara quem são as pessoas com quem pode contar, quem são os seus aliados e quem está disposto a apoiá-lo, aconteça o que acontecer.

Este ano, a Lua Cheia em Carneiro é ainda mais intensa a nível energético porque o Sol forma uma conjunção com Marte (que é o regente de Carneiro), o que faz com que tudo se torne mais explosivo, e uma quadratura com Plutão, o que intensifica as emoções e faz com que as tensões sejam mais fortes, motivadas pelas questões ligadas ao poder. Júpiter deixou de estar retrógrado dois dias antes e forma um sextil (aspeto harmonioso) com a Lua, o que traz uma boa possibilidade de expansão e progresso, o que é reforçado pelo facto de que também Mercúrio deixou de estar retrógrado a 18 de outubro. Saturno e Plutão também voltaram a estar diretos neste mês, o que faz com que haja uma energia dominante motivada para a ação, potenciada pela força dinâmica da Lua Cheia em Carneiro.

Os signos que tendem a sentir esta Lua Cheia de forma mais intensa são Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio.

Aproveite esta fase para dar um impulso à sua vida e fazê-la avançar rumo àquilo que deseja. Esta é uma boa oportunidade cósmica para ter a coragem e a determinação que nem sempre conseguimos encontrar dentro de nós. Na esfera afetiva, ela apresenta-nos uma boa possibilidade para intensificar um romance que arrefeceu ou para partir à conquista de algo novo, que nos traga emoções mais felizes e intensas. Tenha apenas em conta que a impulsividade pode jogar contra si e evite atitudes excessivas. Com a devida ponderação, a Lua Cheia em Carneiro pode ajudá-lo a superar-se a si próprio e a transpor obstáculos que lhe pareciam ser intransponíveis.