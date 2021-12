O ano de 2022 é regido pelo planeta Mercúrio, logo vão estar em evidência todo o tipo de trocas, comércio, deslocações. O Deus da comunicação irá agilizar o movimento quer mental, quer comercial.

O Deus da comunicação, inicia o ano RX (retrõgrado) em Capricórnio, e passa a direto dia 4 de fevereiro.

Vénus também se encontra em Capricórnio RX (retrõgrado) passando a direta no dia no dia 29 de janeiro.

Outro fator relevante é que os planetas Úrano e Saturno em 2022 já não se encontram em tensão.

Saturno tem o seu domínio nos signos fixos com maior incidência em Aquário e Leão, nomeadamente os nativos do segundo decanato. O mesmo, embora com menor influência, afetará os signos de Touro e Escorpião, igualmente para os nativos do segundo decanato.

As palavras-chaves de Saturno são: Contenção, organização e estruturação.

O ano começa com uma energia maravilhosa, a de Júpiter em Peixes, a expandir toda a energia de dádiva, compreensão e criatividade. Mas, não podemos esquecer que Peixes também rege o sofrimento, daí esta posição ser um pouco ambígua já que Peixes fecha o zodíaco.

Como sabemos, Portugal é regido por Peixes, esperamos então que seja um ano de renovação, de esperança, de fé e acima de tudo, de mudança de valores na humanidade.

De janeiro a maio os signos favorecidos são os de água.

À partir de 10 de maio, Júpiter entrará em Carneiro, onde permanece até 28 de outubro a favorecer os signos de fogo e ar. (carneiro, leão, sagitário, gémeos , balança e aquário).

Bom ano a todos!

Cristina Candeias

